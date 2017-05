Qui est le président en vous ?

Les élections sont certes importantes en démocratie. Pas au point d’évacuer tout intérêt sur notre propre corps. Or on s’en préoccupe peu, les programmes de l’école sont très indigents et indigestes sur ce domaine… Heureusement le succès du livre Le charme discret de l'intestin (2015) a mis l’accent sur un des organes du corps. Or, il est d’autres organes plus primordiaux qu’on méconnaît totalement : les reins sont totalement ignorés. On les considère comme un exécutant des « basses œuvres », puisque supposés chargés de l’élimination des déchets. Pourtant sans eux, aucune vie personnelle n’est possible, encore moins sociale. Leur action est multiple et essentielle ; ils sont le chef d’orchestre des principaux processus indispensables de l’organisme. Leur fonctionnement inspire ingénieurs et sociologues. Autant mieux les connaître !..

Les reins sont certes très présents dans notre langage. Par exemple, ne dit-on pas communément « donner un coup de rein » pour faire un gros effort. Il est vrai que depuis la mythologie, ils désignent traditionnellement le siège de la force. Mais totalement à tord ! (1) Depuis les expressions se sont multipliées. Le « coup de rein » dans la littérature des magazines « people » est devenu plus polisson. « Avoir un bon coup de rein », n’est-ce pas être un « bon coup » ? Et par là, avoir beaucoup de conquêtes. Alors que chez les dames, « un beau jeu de reins est mortel » !.. Ne dit-on pas que Beyoncé, Eva Longoria, Shy'm possèdent « des chutes de reins à tomber !.. ». Pour produire son bel effet, encore faut-il savoir se cambrer, mais gare à celles qui sur-jouent...

Par extension, on va parler de « briser », de « se casser », de « se rompre les reins » pour se casser le dos. Dans tous ces cas, on se méprend gravement : les reins en tant qu’organe particulier du corps humain, tels que décrit par les anatomistes, n’y sont pour rien. Cette expression tire son sens d'une localisation erronée des véritables « reins ». Les reins, c’est en fait dans la culture populaire le bas du dos, la croupe, le haut des fesses. Ainsi que d’incompréhension sur leur cas ! On les accuse à tord pour un mal de dos, un lumbago, voire une douleur d'origine rhumatismale dans la région des lombaires. Leur place est en haut de l'abdomen, à hauteur des deux dernières vertèbres thoraciques –celles qui portent les côtes, de part et d'autre de la colonne vertébrale (2). Habituellement, le rein droit est situé légèrement plus bas que le rein gauche.

Une activité débordante

Au quotidien, il est vrai que les reins se font très discrets. A moins que vous ayez déjà eu d’immenses douleurs. On les affuble d’un doux nom : les « coliques néphrétiques ». C’est insupportable… Autrement, vous êtes–vous souvent soucié de leur sort ?.. Au plus, sauf si vous êtes directement concerné, savez-vous que des personnes doivent se brancher sur un rein artificiel, plusieurs fois par semaine. D’autres tentent la greffe pour survivre. Les dons de reins font l’objet d’articles dans les medias. C’est une aventure formidable entre deux amis ou parents : « Un rein, le plus extraordinaire cadeau qu’on a pu me faire »... Pas neutre tout cela, d’autant plus que la pénurie en greffons continue de s'aggraver (3).

Des milliards de dollars sont ainsi dépensés de part le monde pour créer en laboratoire des reins « biomimétiques », ils imiteront les reins naturels. On se sert de cellules souches, un type de cellules capables de générer n'importe quel tissu ou organe. Les résultats obtenus ont été testés avec succès chez la souris et le cochon. On n’est pas loin de le tenter sur l’homme.

Autant d’intérêt peut vous mettre « la puce à l’oreille » ! Cet organe discret, quasi secret n’est pas anodin. Il tient une place incontournable dans la « bonne marche » de votre organisme. Bien sûr, ils n’ont pas la notoriété du cerveau, mais sans les reins le cerveau serait totalement inopérant. Le cerveau est constitué de 80% d’eau et les influx nerveux qui transmettent les messages sont des transferts d’ions, issus de sels. Or qui président à la régulation de l’eau et des sels minéraux dans le corps ? Sinon les reins… Les reins si discrets(4), si inconnus, si méprisés(5) sont de fait le véritable « chef d’orchestre » de notre organisme. Sans eux, point de vie, point de pensée… Et ce n’est pas tout.

Les reins ne se limitent en aucune manière à éliminer les déchets ; Ils ont d’autres cordes à leur arc. Le rein est aussi une glande. Et oui ! Cela peut surprendre, pourtant ses cellules sécrètent des hormones. La première, la rénine parfait son fonctionnement en intervenant sur le foie. Plus intéressant encore, les minuscules cellules en son sein créent de l'érythropoïétine. L'érythropoïétine quésako allez-vous dire ?.. Et pourtant vous connaissez bien cette molécule. C’est la fameuse « EPO », bien connue grâce aux cyclistes. Elle stimule la fabrication des globules rouges dans la moelle osseuse… L'EPO a été largement utilisée comme produit dopant pour augmenter l'apport en oxygène aux muscles et améliorer les performances sportives. L'érythropoïétine naturelle est sécrétée automatiquement en cas de baisse de la concentration du sang artériel en oxygène, de diminution des globules rouges ou pour une augmentation des besoins en oxygène. Quand on parle respiration, il ne faut donc jamais oublier les reins ! D’ailleurs, ils contrebalancent le taux de dioxyde de carbone, plus médiatiquement connu sous le nom de gaz carbonique, suite à une faiblesse des poumons, en évacuant du bicarbonate, fabriqué justement à partir de CO2.

Et ce n’est pas fini ! Les cellules du rein activent encore la vitamine D. Cette vitamine est fabriquée sous la peau, grâce à l'action des rayons ultraviolets du soleil sur le cholestérol. Cependant pour être active, elle doit passer « entre les mains » des cellules du rein. Elle devient alors de son nom chimique le « 1-25 alpha OH-Cholecalciferol ». Son action facilite l'absorption du calcium et des phosphates alimentaires par l'intestin et leur fixation dans les os. Les reins interviennent ainsi dans la minéralisation des os et donc dans le maintien d'une « bonne » structure osseuse. Auriez-vous pensé à favoriser vos reins pour éviter la fracture du col du fémur ?.. En sus, la vitamine aurait également des propriétés de prévention contre le cancer et les maladies cardiovasculaires, sans oublier son rôle dans l'immunité générale…

Je pourrais continuer ainsi sur d’autres activités incontournables des reins…

Les reins, chantres des nanotechnologies

Pour parvenir à multiplier ses fonctions, dans un espace aussi restreint, celle d’un verre de bière, les reins ont mis au point une hypertechnologie. Pour faire seulement la filtration des déchets, les machines humaines font presque un mètre cube ! Dans cet espace, point de filtres, mais un million de minuscules tuyaux pellotonnés, appelés « néphrons » dont les « machines sont les minuscules cellules elles-mêmes de leur microscopique peau. Le tout est accompagné de nano-processus étonnants avec des astuces multiples comme des contre-courants ou encore l’emploi de molécules, en particulier l’urée, pour jouer sur les concentrations avant d’être rejetées comme déchet…

Une technologie aussi sophistiquée, aussi puissante, ne pouvait pas ne pas inspirer… Dans la cadre de la « bionique », cette discipline où les ingénieurs tentent de copier la Nature, le rein est devenu ainsi un prototype pour améliorer les mécanismes de filtration. On essaie de mettre au point des filtres, des percolateurs, des purificateurs qui miment leur fonctionnement. On améliore ainsi les reins artificiels, on crée de nouveaux filtres industriels. En sus, leur fonctionnement a inspiré nombre de nanotechnologies.

Par ailleurs, les reins et les processus qui les entourent, nous apostrophent sur le fonctionnement d’une organisation complexe. Cet organe possède une très grande expérience en matière d'organisation. C’est plus de deux milliards d’années, d’essais et d’erreurs rectifiés. Seuls ce qui a « marché a pu être conservé, évolution oblige. Leur analyse est très précieuse et plutôt décapante en matière d’organisation humaine.

Cette autre démarche connue sous le vocable de physionique, de physio (logie) et n (umér.) ique. devient une source importante d'inspiration pour la maîtrise des organisations complexes comme une entreprise ou une institution. Certains milieux économiques, manageriaux et décisionnels innovants s’y intéressent tout particulièrement en matière de communications multiples, de répartition des taches, de mémoire ou d’organisation. Certes, elle ne fournit pas de solutions toutes prêtes à l’emploi ; toutefois elle a le mérite de faire sortir de nos évidences et de nos sentiers battus.

Pour la physionique, le rein et d’une manière plus générale les processus du Vivant, sont seulement un « précurseur » de l’organisé. Certes, ils ont mis du temps pour prospérer. Mais ses structures, ses processus sont très performants. Sa réussite dans des environnements très difficiles est un bel exemple à méditer,... du moins à modéliser.

Pour en savoir plus

