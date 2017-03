Santé : comment bien choisir vos compléments alimentaires

Les bienfaits des plantes et de la nature sur notre santé ne sont plus à démontrer. Pour en profiter pleinement, les compléments alimentaires mettent à notre disposition les nombreuses propriétés des végétaux, des minéraux, des arbres, des fleurs et du monde qui nous entoure. Mais comment se retrouver dans le large choix de compléments alimentaires qui nous est proposé ? Comment savoir lesquels privilégier en fonction de nos besoins ? Comment éviter des produits qui pourraient s'avérer dangereux ? Voici quelques conseils pratiques.

D'abord, soyez attentifs à l’étiquetage de vos compléments alimentaires. Il est nécessaire que celui-ci vous mentionne clairement plusieurs éléments d'information : la dénomination de vente « complément alimentaire » ; le nom et la teneur des nutriments ou des substances qui le composent, avec le pourcentage que cela représente par rapports aux apports journaliers recommandés (AJR) publiés par l’AFSSA ; la dose journalière recommandée ; les précautions d’emploi (insérer la prise dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, etc.). Sachez que toutes ces mentions ont été imposées aux fabricants par la législation française (décret du 20 mars 2006) pour la protection du consommateur.

Si vous commandez vos compléments alimentaires sur Internet, soyez vigilants à l'origine des produits. En effet, dans nombre de pays, comme aux États-Unis, la législation n'est pas aussi stricte qu'en France. Certaines sociétés peu scrupuleuses vendent des produits qui peuvent contenir des substances non autorisées ou des contrefaçons.

Faites bien attention : certains produits, pourtant présentés comme « naturels », contiennent une part importante d’actifs de synthèse chimiques, qui peuvent être nocifs. Pour éviter toute déconvenue, optez pour les labels biologiques reconnus (AB, Nature et Progrès...). La quasi totalité des ingrédients d’un complément alimentaire labellisé bio sont issus de l’agriculture biologique. Vous n'y trouverez aucune trace de produit chimique de synthèse.