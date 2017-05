A ceux qui n’ont plus le droit de se plaindre de notre nouveau président

A tous ceux qui ont mangé leur chapeau, renié leurs convictions , mis leur idéal au rencart et ont voté MACRON.

Tout s'est joué au premier tour, si 41% n'avaient pas voté MACRON par défaut alors qu'ils ne pouvaient évoquer aucun risque ni avoir l'excuse da faire barrage, et que dans les autres partis les votes par défaut évoluaient entre 15% et 22%.

Macron n'aurait jamais été présent au deuxième tour donc président

le duel eut été différent.

Surement Mélenchon Marine Le Pen.

Ces 20% de votes supplémentaires par défaut injustifiables qui se sont reportés sur Macron ont tué l'élection.

Au second tour rebelote, ils ont réussi à faire de la victoire de Macron un triomphe inutile.

Alors quel droit à contester ont-ils aujourd'hui ?

Expliquez moi, au premier tour 58% de votes de conviction pour MACRON

Entre 78% et 84% de votes de conviction pour les autres candidats.

Où est l'erreur ? où est la manipulation ?

Les Français regardent la télévision 4H00 par jour,

Ceci explique peut être cela, leur influençabilité vis à vis de la publicité que ce soit pour un produit vaisselle ou un Président de la République a joué.

Ceux qui ont voté Macron ne peuvent pas se contredire sans cesse ? abandonner leurs convictions en votant Macron et trahir en désavouant au bout de quelques jours celui pour qui ils ont voté.

Silence dans les rangs, attendez au moins que Macron lui, trahisse son programme comme Hollande l'avait fait, alors là vous pourrez arguer du fait qu'il n'a pas appliqué le programme pour lequel vous aviez voté et descendre dans la rue manifester, ce sera justifiable, pas maintenant, pas vous, laissez la place à ceux qui ont eu le courage et la lucidité de ne pas voter Macron.

Les girouettes commencent à faire grincer des dents.

On commence par le bal des faux culs des partis politiques et de leurs encartés ou partisans.

Les Vallsistes.

Valls en tête, de trahisons en trahisons, de compromissions en compromissions, on le retrouve demandant asile à Macron debout sur le cadavre encore chaud du PS, entraînant avec lui ses fidèles.

Les 51% Fillonistes qui ont voté Macron. Dès les résultats, messire Fillon qui a été étripé, calomnié, lynché par le pouvoir qui a mis en place Macron demande à ses électeurs de voter pour ses tortionnaires.

Revirement mystère, nombre de ses partisans ont avalé leur carte LR

Les 54% de Mélenchonistes

Qui à des années lumières du programme Macrollande sont allés voter Macron, Pour le lendemain déclarer derrière Mélenchon que la principale opposition à Macron ce serait eux. Où est la logique ?

Les 80% des partisans de Hamon

Cocufiés par le pouvoir, sacrifiés à l'hôtel du Macronisme et qui se sont rués en masse le bulletin macron à la main.

Les pourcentages si élévés de votes par défaut sont injustifiables. Si, ils avaient été au niveau de tous les autres partis, la donne eut été différente.

Je persiste et signe, le matraquage des médias en est le moteur.

Tous les Syndicats de toutes sortes qui ont appelé à voter Macron comme FO, UNSA ,ALLIAN CE, des comités CGT, etc, ou appeler à ''faire barrage'' position plus équivoque, mais identique.

Le MEDEF par la voix de Pierre GATTAZ, et là on comprend pourquoi.

C'est quand le MEDEF vote la main dans la main avec le PC que cela devient burlesque. On ne sait plus si l'on doit en rire ou en pleurer.

Normalement si on ne marchait pas sur la tête si on était conséquent, si on ne s 'asseyait pas sur ses convictions, comme sur un coussin péteur, pour faire marrer sur des choses graves, il faudrait que ceux qui ont voté Macron donnent une majorité à celui qu'il ont fait élire NON ?

Eh bien ce n'est pas leur volonté, ils veulent avoir une majorité de députés dans un seul but, entrer en cohabitation si possible, et créer un foutoir dès le départ pour que le candidat qu'ils ont élu ne puisse appliquer son programme. Est ce logique ?

Ajouter le bordel institutionnel, au désastre économique, aux problèmes de sécurité, aux problèmes sociétaux, n'est pas irresponsable ?.

Certains ont décidé le lendemain de l'élection après avoir voté et fait voter Macron de contester dans la rue et dans la violence, les mesures du président pour lequel certains venaient de voter.

Le jour d'après

les manifestations ont commencé le jour d'après, le Front Social a ouvert le bal, composé de militants de base, CGT, SUDPTT92, UNEF, SUD EDUCATION, CNT DAL et d'autres.

''Macron on aura ta peau'' sur les banderoles, de belles journées en perspectives.

Alors tous ceux qui ont appelé à Voter Macron, ou demandé à faire barrage au FN ce qui revient au même, en moins franc, vont maintenant déclarer la guerre à Macron ?

La politicaillerie nous a tourneboulé l'esprit, Machiavel nous a contaminé.

Allons nous être aussi retors et pervers que ceux qui nous gouvernent ?

Ils nous ont déjà fait le coup avec Hollande ça suffit !

A la fin du quinquenat c'est marrant plus personne n'avouait avoir voté Hollande. Honteux et lâches, et ils recommencent pour Hollande bis.

Quand demain certains de ceux que je viens de citer diront

''mais je n'ai pas voulu çà''

permettez que je leur rie au nez.

Si vous avez voté MACRON , assumez, laissez le gouverner, ne vous plaignez pas des problèmes dont vous êtes la cause.