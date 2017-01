Accidents du travail : 2 fois plus de morts intérim - interview de la CGT Randstad France

L’exploitation capitaliste tue. Plus de 500 travailleurs meurent chaque année au travail. Accidents du travail graves, accidents mortels, ces drames du travail se multiplient et ils frappent d’autant plus que le statut des travailleurs est précaires. C’est dans l’intérim que l’on compte le plus d’accidents graves et mortels.

D’après les chiffres 2015 de la CNAM :

545 décès par accidents du travail en 2015

566 050 accidents du travail avec plus de 4 jours d’arrêts soit, 3% des salariés victimes d’un accidents du travail avec arrêts de plus de 4 jours

36 046 se sont vu reconnaître une invalidité permanente à cause d’un accident du travail en 2015. Soit 1 salarié sur 500. Dont 10 852 avec un taux d’invalidité supérieure à 10%

Les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de l’interim représentent 35% des décès par accidents du travail. Dans l’intérim c’est 62 travailleurs qui ont été tués sur leurs lieux de travail en 2015.. 1 mort au travail pour 1000 emplois dans l’interim !

Initiative Communiste s’est entretenu avec La CGT Randstad Groupement France au sujet des Accidents du Travail Graves et Mortels en Intérim

Initiative communiste : Quelle est la position du syndicat CGT du Groupe Randstad France face à aux doublement des morts par Accident du Travail chez les Travailleurs Précaires.

CGT Randstad : C’est de l’irresponsabilité du Patronat Français : ou Travailler TUE plus que partout ailleurs en Europe et surtout on assiste au doublement des MORTS par Accident du travail tous les 5 ans !! Mais le PIRE est bien encore, encore et toujours sur la Planète INTERIM ou les décès par accidents du travail sont DEUX FOIS plus Nombreux que dans les Entreprises ou les salariés sont en CDI !!

Initiative communiste : Que proposez-vous pour faire face à cette forte mortalité, et où se situent les responsabilités ?

CGT Randstad : Tout d’abord, notre mot d’ordre est : HALTE A L’HÉCATOMBE des Travailleurs Précaires !

Nous Proposons dans notre Cahier Revendicatif spécial » AT en Intérim » toute une série de mesures (Législation, Médecine du Travail, Changement RADICAL des Répartitions des taux d’AT : ETT, EU, Prérogatives des CHSCT des ETT, INTERDICTION de Délégation de Salariés Intérimaires dans les secteurs Accidentogènes et travaux sous rayonnements ionisants…) URGENTES à mettre en place afin que cesse L’HÉCATOMBE !

En un MOT Comme en Cents : IL FAUT FRAPPER LA OU CA LEUR FAIT MAL, TRES MAL, c’est à dire au PORTEFEUILLE !

Renchérir l’Heure de Délégation en Intérim par des mesures JUSTES en matière de Santé et de Sécurité au Travail (SST) est une MESURE PHARE dans ce domaine car avec les LOIS FILLON et le CICE les Entreprises du Travail Temporaire (ETT) peuvent se permettre de déléguer des salariés Intérimaires A PRIX COUTANT d’où l’explosion de ce secteur à plus de 6 %/an !

Un constat MORTIFERE en France et en Intérim : 52 % des Morts par Accidents du Travail sont dus à la Branche BTP et TP !

On nous cite en permanence l’Allemagne comme un exemple de réussite économique et surtout comme étant l’Alpha & l’Omega européiste et le modèle à suivre absolument (?)

Alors à la CGT Randstad nous disons : BANKO et appliquons la même législation concernant l’INTERIM !

Le législateur Allemand s’étant rapidement rendu compte que ce secteur était beaucoup trop accidentogène a et de façon très intelligente et humaine a INTERDIT LA DELEGATION DE SALARIES INTERIMAIRES DANS LE BTP !

En Allemagne, Seuls des salariés en CDI et donc avec des formations professionnelles en matière de Sécurité au Travail extrêmement efficaces ont droit d’exercer dans cette Branche

– Alors qu’attendons-nous pour SAUVER DES VIES de Salariés Intérimaires et…VITE !!!

LA CGT Randstad France exige que Le BTP soit un secteur INTERDIT à la délégation de Salariés Intérimaires !

Initiative communiste : Nous assistons depuis des décennies à l’utilisation importante de travailleurs précaires, CDD, Travailleurs Intérimaires dans les entreprises et plus particulièrement dans le BTP. La loi est claire en la matière à savoir :

« La conclusion d’un contrat de travail temporaire n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés par la loi. Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Conclu en dehors du cadre légal, le contrat peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée. »

Comment expliquez-vous ce laissé faire des gouvernements ?

Un exemple concernant un grand groupe mondial du secteur : 30 Millions d’euros de résultat net d’exploitation ET, ET ; 100 Millions d’Exonérations de Charges (comme ils les appellent) sur les bas salaires, entre 1 et 1, 6 SMIC et ENCORE 100 Millions de CICE !!

TOUTE la branche du Travail Temporaire (et donc LA PRECARITE) est maintenue la tête hors de l’eau et soutenue à bout de bras par de l’argent public !

– DONC L’ETAT, POUR CES FINANCIERS ULTRA LIBERAUX : ACTIONNAIRES DE CES ENTREPRISES MONDIALES DE TRAVAIL TEMPORAIRE N’EST PAS LE PROBLEME MAIS BIEN …LA SOLUTION !

Ce qui explique à ce jour la banalisation de L’USAGE ABUSIF D’INTERIM et qui tombe sous le coup de la législation du Travail et estimé à plus de 35 % !!

Beaucoup trop d’entreprises gèrent leur Ressources Humaines de manière STRUCTURELLE et non pas telle que définie par la législation qui ne doit être QUE CON JON CTU RE LLE : Remplacement d’un salarié absent ou augmentation TEMPORAIRE D’ACTIVITE !

Pour TOUTE la branche Intérim ; DEUX Millions de Travailleurs Précaires, 640 000 Emplois Equivalents Temps Plein, 19 Milliards de CA, plus de 1000 Entreprises, 7 000 agences, 21 000 salariés permanents dans ces Agences !

Les actionnaires SUISSES pour le N° 1 Mondial ADECCO, Hollandais pour le N° 2 Mondial RANDSTAD : et États-uniens pour MANPOWER qui termine le podium disent UN GRAND MERCI AUX CONTRIBUABLES FRANÇAIS car c’est bien avec l’Argent de Nos IMPÔTS que notre beau pays et il est LE SEUL AU MONDE subventionne LA PRÉCARITÉ qui ELLE… TUE !

La France est pratiquement TOUJOURS le premier CONTRIBUTEUR au chiffre d’affaire de ces TROIS SŒURS MAJORS MONDIAL de l’INTERIM !

– Salariés en CDI : OUI TRAVAILLER TUE, MAIS L’INTERIM elle TUE DEUX FOIS PLUS !!

Et presque TOUS les acteurs de la chaîne de la Santé et la Sécurité au Travail relatif au Travail Temporaire regarde AILLEURS alors que LA MAISON BRÛLE !!!

Bien Entendu en ce qui concerne LA CGT IL N’Y A QU’UN SEUL CONTRAT QUI VAILLE C’EST LE CDI !

L’INTERIM et son corollaire LA PRÉCARITÉ DOIVENT ETRE COMBATTUES !

Syndicat CGT Groupe Randstad France

Nous remercions la CGT Groupe Randstad France de nous avoir accordé cet entretien.

Le PRCF et sa commission Luttes apporte un soutien sans réserve à la lutte que mènent les travailleurs précaires pour que le travail soit un lieu d’épanouissement et nom un lieu de mort.

http://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/accidents-travail-2-plus-de-morts-interim-interview-de-cgt-randstad-france/

Pour une information libre et engagée, par et pour les travailleurs, restez connectés sur www.initiative-communiste.fr