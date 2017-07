Affaire Grégory : l’arbre qui sert à cacher la forêt

L’affaire Grégory, c’est aussi un truc formidable pour les médias aux ordres. Cela occupe, cela passe en boucle, on ne parle plus d’autre chose... Et justement, on ne parle ni du désastre social, ni du désastre sociétal de la France. Désastre social : casse du droit du travail, démolition des retraites, paupérisation des salariés, inégalités scandaleuses des revenus, on en passe et des meilleures. Désastre sociétal : crise identitaire sans précédent, insécurité proliférante, inversion des valeurs, fondamentalismes et communautarismes, et pour finir : terrorisme.