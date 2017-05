Affaire Tapie : la justice est, enfin, dite

La justice est-elle dite ? Pas vraiment ! Et même pas du tout...

Rappelons l’origine de l’affaire : le Crédit Lyonnais avait floué Bernard Tapie, avait été condamné à payer des sommes déjà considérables, de 135 millions d’euros, cependant la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel parce que la faute avait été commise par la SdBO, une filiale à 100% du Crédit Lyonnais, mais cela ne suffisait pas à faire porter la faute sur la maison-mère. Donc le procès devait reprendre, avec pour conséquences que la Crédit Lyonnais, à travers une filiale ou pas, se retrouvait avec la perspective de devoir à son issue finalement payer cette somme, alourdie d’intérêts de retard entretemps. Pour gagner du temps (et éviter d’alourdir la note), il a été décidé d’un commun accord de recourrir à l’arbitrage.

Et maintenant, toujours pour une question de vice de forme, cette procédure qui avait été décidée à l’avantage du Crédit Lyonnais et de l’État français, va déboucher pour des motifs kafkaîens sur la spoliation de Bernard Tapie. Lequel avait bien raison sur le fond. Une nouvelle fois, l’État français se révèle être un spoliateur, sur fond de chasse aux sorcières (afin de détourner l’attention du fond du dossier) et de zèle menée par une justice d’ « investigation » et une police aux ordres, prêtes à fondre sur plein de faux scandales afin de se donner une image de redresseurs de torts à moindre frais et d’éviter de poursuivre les vrais criminels. Le jour où ces derniers les vrais voleurs et les hypocrites qui sévissent dans les administrations et jusqu’au sommet de l’État seront mis hors d’état de nuire est moins prêt d’arriver que jamais.

Les « vrais gaullistes » montrent ici une fois de plus leur vrai visage : pas celui du libérateur, mais celui de l’oppression d’une caste étatique irresponsable.