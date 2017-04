Aide sociale et réciprocité

Le chapitre III La protection sociale de mon essai Un projet social-libéral pour la France a fait l’objet de nombreuses contestations. Le simple fait d’exiger une réciprocité à l’aide sociale accordée jusqu’à présent sans contrepartie provoque même parfois des réactions scandalisées. Ces réactions me paraissent très exagérées : je ne vois pas en quoi il est scandaleux d’exiger de ceux qui bénéficient de la solidarité nationale une participation à la vie collective, alors que tout le monde est obligé de la financer. La solidarité serait-elle à sens unique ? Ce texte a pour objectif de préciser mon projet, qui a été mis en place sous une forme différente dans les départements de l’Isère et du Haut-Rhin.

Les mots utilisés dans les discours politiques sont choisis avec le plus grand soin, mais dans un objectif qui n’est pas toujours clair : les discours ne font pas appel à la raison parce que dans les réunions électorales, les débats entre candidats à la radio et à la télévision ou dans les journaux, il ne s’agit pas de convaincre, mais de persuader. Parmi les mots et expressions qui figurent fréquemment dans tous ces discours, il y a évidemment démocratie, responsabilité, liberté, égalité, dignité, citoyenneté, solidarité, identité etc. Le mot fraternité est par contre peu usité, et remplacé par solidarité. Que signifie cette substitution ?

Les trois valeurs fondamentales de la démocratie

L’analyse consiste tout d’abord à examiner l’usage des mots liberté, égalité et fraternité dont tout le monde sait qu’ils figurent dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’article premier fixe les droits fondamentaux de l’être humain : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

Liberté

On distingue plusieurs formes de liberté individuelle. Parmi la liste donnée par Wikipedia, on trouve :

La liberté civile : elle s'inscrit dans le cadre d'un homme citoyen étant libre de ses actes, tant que ceux-ci ne nuisent pas à autrui et ne sont contraires à aucune loi […].

La liberté de culte ainsi que la liberté de conscience : la liberté de culte permet à chaque individu de pratiquer la religion de son choix, la liberté de conscience permet de ne pas avoir de croyance religieuse […].

La liberté d'opinion consiste en la liberté de pensée associée à la liberté d'expression : elle permet à chacun de penser et d'exprimer ses pensées sans censure préalable […].

La liberté contractuelle : les individus doivent être libres de définir eux-mêmes les termes des contrats qu'ils passent entre eux […]. »

[...]

La liberté n'est pas qu'individuelle, il en existe aussi à un niveau global, plus collectif, sous le nom de libertés collectives :

Ces libertés n’ont pas été acquises sans difficulté, en particulier les libertés collectives. La liberté syndicale a été reconnue par la loi du 21 mars 1884, la liberté de la presse par la loi du 29 juillet 1881. Elles ont été modifiées depuis par de nouvelles lois (loi Pleven sur la liberté d’expression de 1972) ou des amendements (Gayssot, 1990).

Ces définitions incluent leurs propres limites puisque toute liberté est limitée par le respect de la loi et l’absence de nuisance imposée à autrui. La loi peut déroger à ces principes si l’intérêt général qui en est l’objectif le justifie, sous le contrôle du Conseil Constitutionnel. J’ai déjà critiqué la notion d’intérêt général défini par la « volonté du peuple » qui n’est que celle de la majorité politique.

Égalité

La seconde valeur fondamentale de la démocratie est l’égalité « en dignité et en droits ». L’article 7 de la Déclaration précise que tous les citoyens « sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. […] ».

Les concepts précédents de liberté et d’égalité sont qualifiés de « formels », parce que l’exercice des droits qu’ils garantissent à tous est théorique, et dépend des situations matérielles de chacun. Au-delà de l’égalité en droits et en dignité garantie par la Déclaration des droits de l’homme, est donc apparu le concept d’égalité matérielle appelée aussi réelle, qui consiste à répartir les richesses de façon équitable pour permettre à tout le monde l’exercice des libertés individuelles. Le rôle de la loi n’est plus alors limité à l’égale protection des citoyens. L’égalité réelle a maintenant remplacé implicitement l’égalité en droits.

L’égalité réelle est l’égalité des résultats et non l’égalité des chances, et ces deux notions d’égalité sont incompatibles comme le montre tout jeu de hasard, où les chances de gagner sont les mêmes pour tous les joueurs, mais où il y a des gagnants et des perdants. Elle est assurée par des droits-créances, qui sont des créances possédées par des citoyens sur la collectivité suivant des critères fixés par la loi. Ces droits-créances sont réciproquement des dettes de la collectivité envers les bénéficiaires et caractérisent une inégalité en droits.

Fraternité

La fraternité est la troisième valeur fondamentale de la démocratie. Elle n'apparaît pas explici­tement dans les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, à part dans la devise de la République.

Elle existe de façon naturelle au sein d’une famille et est caractérisée par le partage des tâches domestiques. Elle s’étend aussi à la communauté de travail : on aide un voisin à moissonner son champ, en sachant qu’il viendra à son tour aider aux vendanges. « Chaque homme étant également faible sentira un égal besoin de ses semblables ; et connaissant qu’il ne peut obtenir leur appui qu’à la condition de leur prêter son concours, il découvrira sans peine que pour lui l’intérêt particulier se confond avec l’intérêt général » (Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome I, p. 64, Garnier Flammarion, Paris, 1981). Il s'agit ici d’un échange de bons procédés non contractuel.

La fraternité n’est pas un sentiment naturel en dehors du cercle familial et communautaire. Elle s’étend maintenant à la famille élargie, à des communautés professionnelles, religieuses, à un compagnonnage professionnel, scolaire ou militaire (voir le blog d'Yves Michaud). L’action en commun la renforce, parce qu’elle incite à la participation, à la collaboration, et qu’à plusieurs, les hommes peuvent faire face à des situations qu’il leur serait impossible de surmonter individuellement, mais il n’y a plus nécessairement de relation directe entre les individus.

Elle consiste aussi à assister une personne en difficulté ou en danger. L’explication de cette assistance est l’empathie, la participation à la souffrance d’un être humain. Cette empathie n’exige aucune réciprocité, et la fraternité trouve ici sa récompense simplement dans la satisfaction du devoir accompli, et dans l’idée que la personne aidée aurait agi de la même manière si on avait été à sa place.

La fraternité s’adresse enfin à l’humanité tout entière depuis la mondialisation de l’information : augmentation considérable des déplacements individuels, professionnels ou touristiques, couverture mondiale de tous les événements importants de la planète, exhibition des drames humains se produisant à des milliers de kilomètres, etc. On se sent beaucoup plus concerné par un drame dans un pays que l’on a visité que dans un pays que l’on ne connaît pas, par les effets d’un ouragan vus à la télévision que ceux dont on a simplement entendu parler ….

Il serait illusoire de croire que la fraternité est comprise de la même façon par tous. L’empathie que l’on ressent devant une situation de détresse est ressentie de façon individuelle et dépend de l’éducation que l’on a reçue, de la culture de la communauté dont on fait partie. Dans certains pays, la fraternité s'arrête à la famille.

Il y a aussi un facteur historique : les ONG occidentales sont souvent nées du sentiment de culpabilité que la colonisation a fait naître dans les peuples colonisateurs. Inversement, c’est une revendication à l’égalité et à la liberté que la colonisation a provoquée dans les populations colonisées, et une exigence de réparation après la décolonisation.

Enfin, lorsque la fraternité est une privation en faveur d’un étranger, elle demande un effort bien plus facile à faire lorsque l’on dispose d’un bien-être matériel assuré. Cela explique que la quasi-totalité de l’aide humanitaire vienne des pays riches. Le facteur culturel joue ici encore un rôle, les pays de culture protestante participant en proportion plus importante de leur richesse au financement des ONG que les pays de culture catholique. L’explication est dans le rapport des gens à l’argent conditionné par la religion et la culture (voir Gerard Verna, « Le comportement des ONG engagées dans l’humanitaire : selon leur culture d’origine et les pressions politiques subies, Anthropologie et sociétés, 312 (2007) :25-44).

De la fraternité à la solidarité

La fraternité est un sentiment individuel. Pour qu’elle soit réglementée, sa transposition dans le champ politique est nécessaire : il s’agit alors de la solidarité (Yves Michaud).

Par suite de cette transposition, la solidarité est souvent confondue avec la fraternité. Il ne s’agit pas toutefois de la même notion : la fraternité est un sentiment que chacun est libre de ressentir ou non, la solidarité est un partage réciproque et équitable des richesses et des tâches organisé par l’État. L’objectif de la solidarité est l’égalité réelle, et elle est imposée par la loi.

L’acceptabilité des inégalités dans une population pose problème, parce qu’elle est à l’origine individuelle : on supporte beaucoup mieux les inégalités qui sont en notre faveur ! C’est l’État, plus exactement le pouvoir politique en place, qui fixe le niveau d’acceptabilité. Ce niveau est donc instable, n’est pas le même partout, et varie suivant les normes de la majorité politique. La différence des niveaux fixés par les gouvernements est visible dans la fiscalité qu’ils mettent en place. Les inégalités sont plus mal supportées en France que dans les pays anglo-saxons, bien qu’elles soient plus limitées.

La transposition de la fraternité à la solidarité transforme le don, fondé sur la compassion et la générosité des individus, c’est-à-dire sur la fraternité, en « impôt de solidarité » dû par tous les contribuables (nous y incluons les prélèvements sociaux). L’État entretient la confusion entre la première, volontaire, et la seconde, obligatoire, en appelant cette dernière « justice sociale » et en faisant appel aux mêmes sentiments que la fraternité pour justifier les prélèvements obligatoires qui ne sont plus destinés au fonctionnement de l’État, mais à atteindre l’égalité réelle.

La fraternité est donc une valeur morale qui consiste en un devoir individuel, celui d’aider son prochain avec l’espoir d’une réciprocité ou la satisfaction du devoir accompli. La solidarité est le droit-créance à la redistribution des richesses sans exigence de contrepartie.

Impôt de solidarité et réciprocité

L’impôt qui finance un bien collectif (les écoles, les routes …) ou une fonction régalienne de l’État (la police, l’armée …) correspond à un service que seul l’État peut rendre, et qu’il rend à tous : il n’y a pas de privation arbitraire de richesses puisque chacun profite de ce bien collectif ou du service rendu. Par contre, le produit de l’impôt de solidarité est redistribué entre les citoyens suivant des critères fixés par l’État : il y a donc diminution de la richesse de l’un au profit de l’autre.

Le droit de propriété cité dans la Déclaration de 1789 et dans le préambule de la Constitution française actuelle est défini par l’article 544 du code civil : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». L’impôt de solidarité ne respecte pas ce droit constitutionnel puisqu’il s’agit d’un prélèvement sans contrepartie. La justification de cette restriction est apportée par le Conseil constitutionnel, qui juge la validité de la loi de finance en regard de l’intérêt général défini par l’égalité réelle.

La mesure que nous proposons ici consiste à imposer une réciprocité à la perception d’aides sociales caractéristiques de l’égalité réelle.

Les bénévoles qui aident les familles en difficulté n’attendent rien d’autre qu’une réciprocité future, un remerciement et de la reconnaissance, qui ne viennent pas toujours d’ailleurs, mais la satisfaction du devoir accompli leur est déjà suffisante. L’argent et le temps qu’ils consacrent à ces activités sont décidés par eux-mêmes, ce qui leur permet de réagir à des demandes d’aide abusives ou de cesser leur activité pour une raison personnelle.

L’aide de l’État est de nature différente : les contribuables n’ont le choix ni du destinataire, ni du montant de l’impôt, ni de cesser leur participation. Cette obligation, privative de liberté et contraire au droit de propriété, ne peut être acceptée que sous condition d'une contrepartie venant des bénéficiaires. C’est la collectivité qui est en droit d’attendre une réciprocité à l’aide sociale et à la redistribution, qu’il faut bien sûr placer à la hauteur des possibilités de chacun. Pour être acceptée de tous, la solidarité ne doit pas être à sens unique. Nous proposons donc de cesser d’accorder des aides sociales sans contrepartie, et de mettre en place une exigence de réciprocité. C’est ce qu’ont fait, d'une façon différente de la proposition qui suit, certains Conseil généraux comme celui de de l’Isère, et qui ont été condamnés par le tribunal administratif.

Travaux d’intérêt général

Il faut savoir, avant de condamner cette proposition, que beaucoup d’aides sociales sont déjà actuellement récupérables à la succession, ou même financées par leurs enfants et petits-enfants. Ce qui est proposé, c’est de systématiser cette forme de réciprocité et de la gérer de façon que les familles puissent rembourser d’une façon ou d’une autre les aides perçues. C’est aussi de libérer les enfants et petits-enfants de cette obligation alimentaire souvent très mal acceptée, et qui revient à les considérer comme responsables de leurs parents sous le prétexte d’une solidarité « intergénérationnelle » qui ne figure dans aucun texte constitutionnel et à laquelle personne n’est obligé d’adhérer.

Pourquoi ne pas demander l’aide de bénéficiaires du RSA, au lieu celle de l’armée, en cas de catastrophes naturelles par exemple ? Pourquoi ne pas demander à des parents d’élèves dispensés du paiement de la cantine de leurs enfants de participer à l’organisation d’activités extra-scolaires ou d’exercer les fonctions de pompier volontaire ? À des étudiants bénéficiaires de bourses d’études ou de l’aide personnalisée au logement de donner des cours de soutien aux élèves en difficulté, ou de les rembourser peu à peu lorsqu’ils auront trouvé du travail ? Inversement, certaines aides ne doivent pas être concernées par la réciprocité, en particulier celles qui sont destinées aux mineurs.

La mise en place administrative de l’aide sociale solidaire nécessite la création d’un compte social pour chaque famille qui en bénéficie. Ce compte social doit comptabiliser en débit toutes les aides perçues, et en crédit les travaux d’intérêt général effectués, les remboursements, … La solidarité devient un prêt. Le solde est calculé à la succession, et s’il est débiteur, il est pris en charge par l’impôt. En centralisant toutes ces informations, on facilite l’application de la réciprocité, on réduit les aides inutiles et non dues, on diminue les frais de gestion, et la société récupère une partie des aides accordées.

Conséquences

On peut espérer des conséquences positives de la mise en œuvre de ce principe de réciprocité sur les comportements individuels.

Il responsabilise le bénéficiaire d’une aide sociale qui, sachant qu’il devra la rembourser d’une façon ou d’une autre, sera incité à ne la demander qu’en cas de besoin.

Il rassure le contribuable qui sait que sa contribution à l’aide sociale rend service et qu’elle sera en fin de compte restituée à la société : il y a une contrepartie à l’impôt de solidarité.

Il évite la désocialisation de ceux qui sont en grande difficulté, en leur imposant une participation, à la hauteur de leurs moyens, à la vie de la collectivité en échange d’un hébergement, de soins médicaux, etc.

Il préserve l’aide humanitaire aux personnes en grande détresse sans en rendre responsables leurs enfants.

Il donne à chacun une possibilité de réussite sociale indépendante de sa situation personnelle initiale.

La diminution attendue de l’aide sociale signifie la baisse de l’impôt de solidarité.

Solidarité réciproque

La solidarité réciproque n’abandonne pas les personnes en difficulté à leur sort et empêche leur marginalisation en leur imposant une participation à la vie collective. Elle est logique dans la mesure où l’obligation de participer à la solidarité ne concerne pas seulement ceux qui la financent, mais aussi ceux qui en bénéficient. Prenant la forme d'un prêt, elle respecte autant que possible la liberté individuelle et le droit de propriété, et laisse chacun libre de participer ou non à des actions humanitaires et sociales faisant appel à la fraternité.