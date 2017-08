Barcelone : Coupables Des Attentats Islamiques L’Europe ?

Le terrorisme est dans la majorité des cas est le rejet d’accepter les conceptions de l’autre. Tuer pour faire accepter, demeure peut-être de refuser de prendre le même mode de vie.

Cet article et son rédacteur s’inclinent avec respect face à toutes les victimes et partage la douleur des familles qui subissent les conséquences de ceux qui n’assument pas notre sécurité. Avec humilité l’humain est face à ses souffrances dès sa naissance. Ce n’est nullement des raisons, pour commettre des crimes gratuits. Les familles portent leurs douleurs et si ces quelques témoignages de vie, me permet de poser un peu de calme quelques secondes merci pour nous tous.

Connaissant les pays, les villes diverses dans lesquels ont eu lieu des attentats meurtriers.

Les deux derniers en Espagne, Barcelone ensuite Cambrils.

Eradiquer cette masse de folies où le mode opératoire est pratiquement chaque fois ou presque similaire.

Il y a à priori une énorme forme d’idéologies, l’article aurait pu être écrit en dehors du français, en espagnol, en anglais, pour démontrer quoi ?

Ulcéré à l’écoute de chaque attentat en fonction de certaines formes de croyances, ne servent en la circonstance qu’à laisser les sols jonchés de morts, de personnes marquées à vie.

Indéniablement ces villes, ces pays, leurs ressortissants. Difficile de citer les milliers de morts que le fanatisme laisse sur son parcours.

Le Washington Post revenait récemment sur l'argumentaire du chercheur norvégien Thomas Hegghammer qui estime que la situation en matière de terrorisme en Europe est vouée à empirer à l'avenir. Il se base notamment sur la situation de précarité d'une forte part des jeunes musulmans européens, mais aussi sur le retour de combattants du front syro-irakien, entre autres. Un tel constat vous semble-t-il pertinent ? Doit-on craindre une résurgence du terrorisme en Europe ?

Roland Lombardi : Je pense en effet, que la menace terroriste risque plutôt de s’intensifier. Daesh affaibli sur le terrain, les volontaires au djihad ont de plus en plus de mal à rejoindre les théâtres d’opération en Libye et surtout en Irak ou en Syrie. Sans parler de ceux qui en reviendront ! De fait, comme d’ailleurs le leur recommandent les responsables de Daesh eux-mêmes, ils seront plus tenter d’agir là où ils vivent, notamment en Europe, le ventre mou de l’Occident. On l’a bien vu avec les derniers attentats qui ont touché la France et dernièrement l’Allemagne.

Certes, Daesh sera vaincu à plus ou moins long terme. Mais une fois l’EI disparu, un autre mouvement verra sûrement le jour et n’oublions pas qu’Al-Qaïda existe toujours. Ainsi, le problème n’est pas tant les problèmes socio-économiques même s’ils ont leur importance, ni même le terrorisme qui est en définitive un mode opératoire comme un autre ou encore l’organisation interchangeable mais bien l’idéologie, à savoir le wahhabisme et le salafisme djihadiste, en un mot, l’islamisme conquérant et politique, qui survivra à Daesh et qui sera plus difficile à vaincre. On combat le terrorisme par la force et la détermination mais aussi par l’intelligence. En effet, le seul moyen de lutter contre une idée est de lui opposer une autre idée. Le problème est de savoir si, pour l’heure, l’Occident ou du moins nos dirigeants actuels a quelque chose de grand, de solide et de sérieux à proposer comme "idée".

De plus, n’oublions pas que ceux qui sont en première ligne pour combattre le djihadisme sont les musulmans eux-mêmes et surtout, les autorités religieuses sunnites. Aussi diverses et divisées qu’elles soient, ce sont elles qui devraient entreprendre une réelle "révolution religieuse" et un véritable "aggiornamento" dans l’islam, comme l’a appelé de ses vœux Al-Sissi, le Président égyptien, dans son fameux discours de décembre 2014 à Al-Azhar. Mais ça c’est une autre histoire. La critique adressée à l’Union européenne n’est probablement pas dénuée de fondements. Où étaient les dispositifs européens censés empêcher les attentats de survenir à moins d’un mois d’intervalle à Paris et à Copenhague ?

Dans ces conditions, on voit mal comment de tels attentats pourraient signifier autre chose que l’échec de l’Union. L’appel adressé par Benyamin Netanyahou aux juifs européens se comprend ainsi : si l’Union européenne n’est pas capable de protéger ses citoyens, d’autres sont en mesure de prendre au sérieux la gravité des menaces contemporaines. L’Europe est-elle donc impuissante à assurer la protection de ses citoyens ?

En ce qui me concerne j’avais tiré ma sonnette d’alarme à plusieurs reprises avec mes modestes moyens. Mixant deux films tournés sur les lieux des attentats de Barcelone à Ceuta et Granada jusqu’au Maroc. Voyages de par le monde, les drogues agissent sur le départ des délinquances réalisations Le Panda, le Second aussi il y a plus de 20 années réalisés à la même époque. Le mur de Berlin n’était pas encore détruit, lors de la réalisation des films.

La Catalogne, l'un des lieux de concentration d'islamistes radicalisés

La Catalogne est, avec Madrid et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc, l'un des lieux de concentration d'islamistes radicalisés. Plus d'un tiers des personnes condamnées pour des activités en rapport avec le terrorisme (drogues, crimes, vengeances etc.) djihadiste résidaient en Catalogne, contre 35,4% dans la région de Madrid, selon un rapport du think tank Real Instituto El Cano.

À 09:53, la preuve est faite ? L'Espagne frappée par le terrorisme, 13 ans après l'attentat de Madrid en 2004

L'Espagne, troisième destination touristique au monde, avait été jusqu'ici épargnée par les attentats des djihadistes de l'EI qui ont touché d'autres capitales européennes, telles Paris ou Bruxelles. Mais c'est à Madrid qu'avaient eu lieu les attentats islamistes les plus meurtriers jamais commis en Europe : le 11 mars 2004, des bombes avaient explosé dans des trains, faisant 191 morts. Ils avaient été revendiqués par un groupe de la mouvance Al-Qaïda.

Cette expérience traumatisante et sa longue lutte contre les attentats terroristes des séparatistes basque de l'ETA, ont poussé l'Espagne à renforcer se services de renseignement et à appliquer une politique d'arrestations préventives des suspects de djihadisme.

La course folle d'une voiture ou d'un camion comme arme de terreur : l'attaque commise sur les Ramblas à Barcelone renvoie à un mode opératoire déjà utilisé à Nice, Berlin ou Londres.

Un véhicule fou qui fonce sur la foule, fauchant des dizaines de passants : l'attaque commise ce jeudi sur l'avenue de la Rambla à Barcelone renvoie à un mode opératoire déjà largement utilisé lors d'attentats revendiqués par le groupe Etat islamique. Un bilan fait état de 13 morts et plus de 50 blessés.

Une camionnette percute la foule à Barcelone : le fil des événements

L'horreur à Nice

Le 14 juillet 2016, jour de fête nationale en France, un Tunisien de 31 ans fonce au volant d'un camion-frigorifique dans la foule qui vient d'assister au feu d'artifice sur la promenade des Anglais, à Nice (Alpes-Maritimes). Des centaines de personnes sont fauchées. 86 sont tuées et 450 blessées dans cet attentat, rapidement revendiqué par le groupe Etat islamique (EI).

Au Marché de Noël de Berlin

Le 19 décembre 2016, un Tunisien fonce à bord d'un camion sur un marché de Noël de la capitale allemande, faisant 12 morts et 48 blessés. Il est tué quelques jours plus tard lors d'un contrôle de police en Italie. L'attaque est revendiquée par l'EI.

Carnage sur la Rambla, coeur touristique de la Catalogne

Londres, deux fois visée

Le 22 mars 2017, un homme lance sa voiture dans la foule sur le pont de Westminster, qui enjambe la Tamise face à Big Ben. L'auteur de l'attaque a tué quatre personnes, avant d'arrêter sa course dans les grilles de Westminster. Il est ensuite descendu de son véhicule pour poignarder à mort un policier, avant d'être tué dans la cour du Parlement. L'attentat est revendiqué par l'EI. Le 3 juin 2017, la capitale britannique est de nouveau frappée. Dans la soirée, trois assaillants renversent des piétons à bord d'une camionnette sur le London Bridge, avant d'attaquer au couteau des passants dans le quartier animé de Borough Market, sur la rive sud de la Tamise. Le bilan de l'attaque s'élève à huit morts et près d'une cinquantaine de blessés. Les agresseurs, abattus par la police, portaient de faux gilets explosifs. L'EI revendique l'attentat 24 heures plus tard.

Dans une rue piétonne de Stockholm

Le 7 avril 2017, le conducteur d'un camion de livraison lancé à près de 100 km/h sur Drottninggatan, une rue piétonne très fréquentée de Stockholm, fauche une vingtaine de personnes, faisant cinq morts et une quinzaine de blessés avant de finir sa course contre la façade d'un grand magasin. Un ressortissant ouzbèke arrêté quelques heures après l'attaque revendique devant un juge avoir commis « un acte terroriste ». Selon la police ouzbèke, il avait tenté de rejoindre l'EI en Syrie via la Turquie en 2015.

Il serait plus que temps que les institutions nationales, internationales mettent les moyens utiles en place pour tenter d’éradiquer par la masse des moyens qu’elles possèdent. Ce n’est pas en rognant le budget de l’armée de la France, alors que les autres nations l’augmentent. Car à partir de ce moment l’armée de la France deviendra comme le budget des familles où les plus démunies sera en première ligne face aux agressions de toutes sortes.

Le Panda

Patrick Juan