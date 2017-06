De la France et Danièle Obono : merci Caroline Fourest et Céline Pina !

« C’est la polémique de la semaine dernière ».

Oui, une polémique de plus reposant sur du vent ...

Qu’il faut reposer dans le contexte de cette campagne électorale assez folle , déséquilibrée et hystérique .

Il me semble que le soufflet est retombé .

Cette campagne est terminée .

Le résultat c’est comme chacun sait une large victoire de la REM , de M. Macron doublée , d’une très large abstention .

Alors revoir et réécouter cet aréopage de médiacrates tapant sur une élue de FI m’apparaît risible , surtout avec si peu de recul .

Car avec les médias , les louanges et les signes de soumission n’en finissent pas .

Le triomphe ne suffit pas .

Nous sommes tous obligés de crier bravo , encore et merci not’ bon maître ?

Va t’on assister pendant ces prochaines années à une « information potemkine » généralisée , toute et uniquement à la gloire de ce « jeune » phénomène et du parti issu , qui effacera tout le reste c’est à dire la réalité qui devrait être l’objet de l’information ?

Que celle ci lui soit favorable ou non ?

Samedi matin sur F.Inter il y a eu une toute petite brève :

augmentation du prix des carburants de 7 à 10 centimes(pour le GO) .

Je me suis dit : tiens , ça commence avec le miracle « en marche ».

Taxer les carburants ,(à la veille des départs en vacances) la TVA , la CSG ,quelle originalité !

Et nous sommes bien partis , pour préserver le pouvoir d’achat de ceux qui ont déjà peu , les soi disant consommateurs .

Le souci c’est que cette information n’a été reprise nulle part .(radio, TV, journaux etc...)

Alors de deux choses l’une :

Soit elle est fausse .

Soit elle est juste mais nous ne serons plus informés de ce genre de « détail ».

Mieux vaut encore et toujours parler de la popularité « inouïe » de notre nouveau président , de ses capacités hors normes , de son programme magnifique , révolutionnaire , etc, etc ...

Et ce n’est que le début .

Donc aujourd’hui il faudra cacher tout ce qui pourrait faire de l’ombre à ce nouveau pouvoir et ce pendant combien de temps ?