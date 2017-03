De NDA, Lambert Wilson, du protectionnisme et du cinéma

.j’ai relu deux livres sur le moyen age récemment....entre autre il y est mention que dans les villages, les villageois eux même organisaient spontanément des petites troupes de théâtres....pour quelques fêtes locales...et par plaisir...par amusement....ceci commence à se remettre en route..

Arriva le siècle de Louis croix bâton V , et la disparation progressive des troupes de villages au profit d’une comédie centrale...Française.......au moyen age un critère était une décentralisation extrême pas spécialement recherchée....il fallait mettre cela à mal...et centraliser tout, y compris les arts.....la comédie inclus..car le plan commençait à se mettre en route..centralisation = totalitarisme..

le mouvement de fond qui nous mène à aujourd’hui et à la tentative finale d’installation d’un pseudo NOM dont je le rappelle l’installation était prévue lors de la deuxième guerre mondiale commença environ à cette époque ....

bon etc...là aussi y’ en a pour des heures et là aussi si on cherche avec attention et intérêt..« on » trouve....

PS : les livres du moyen age sont de Régine Pernoud...normalement les trolls de l’empire devraient réagir à ce nom..

l’acteur n’est rien de plus que l’équivalent du gladiateur de l’ancien temps, en moins risqué et plus confortable...