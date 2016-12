Education programme de la droite : travailler plus payer moins les professeurs !

Lors d’un concours, le sujet de culture général était une phrase de Boris Vian, « j’en veux à la société parce qu’elle m’oblige à travailler pour moi au lieu de travailler pour elle ».

Le PRCF invite ses adhérent à travailler pour eux.

Fillon compte sur les prof pour se consacrer à au plus beau métier du monde.

Le PFCR prétend à juste raison que faire de la garderie c’est pénible, sans intérêt et que moins on en fait, mieux c’est.

Fillon prétend que quand on sauve des gamins et qu’on leur assure un avenir, on ne pense même plus à compter ses heures.

Ce n’est pas juste que Fillon est un chrétien qui croit en l’homme quand le PCFR est un ramassis de petit bourgeois qui compte ses précieuses minutes, ses centimes, ses RTT et ses journées de carence...

C’est une question d’expérience humaine. Quand on fait un job passionnant et utile à la société, on attend une juste rémunération, mais on on sait qu’il n’y a pas que le fric qui compte.

Nous ne réformerons pas notre école avec les réac des gauches de gauche. Ils sont par trop indifférents à l’avenir des enfants du peuple.