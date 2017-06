Elections Législatives en France ? Error 404 : Democracy Not Found

Les scores sont tombés. La moitié des français sont désormais totalement désabusés et ne se déplacent même plus pour participer au cirque électoral. L'abstention a fait 51,24%, écrasant de ce fait, tous les autres partis réunis. Score historique, jamais plus de la moitié des français s'étaient manifestés pour ne pas élire leurs députés sous la cinquième République ! Avec ce score, la pseudo-démocratie dans laquelle la France est plongée commencerait-elle à atteindre ses limites ? Les politiques lasseraient-ils les électeurs, jusqu'au point de non-retour ? Ou bien est-ce le système politique en lui-même, dans sa corruption et son amoralité chronique qui dégoute tout bonnement cette majorité d'électeurs ?

Si on peut parler de tsunami LREM parmi la minorité qui a fait le déplacement, on pourra bien se le dire, les députés auront été élus très fragilement. Un français sur deux n'a même pas daigné se déplacer à la dernière représentation du cirque.

La grande question pour le futur est celle de la légitimité de ces futurs élus. Elus par moins de la moitié des français. D'ailleurs peut-on vraiment parler de démocratie, tellement la participation fût misérable, l'enjeu sans intérêt, dans un pays qui sombre dans l'abandon de ces concitoyens.

Cette abstention n'est pas forcément synonyme de désintérêt mais plutôt de lassitude. Y a-t-il vraiment un politique pour rattraper l'autre ? Y a-t-il un parti qui n'est pas dégoulinant de vers dans la pomme ? On pourrait presque se permettre d'en douter avec le temps : LR, LREM MoDeM, FN, PS.... Y a-t-il un parti sans assez de casserole pour ne pas se reconvertir en magasin de cuisine ?

Maintenant que la France a définitivement été livrée à la ploutocratie des oligarques-technocrates ; Qu'elle reste prisonnière du carcan législatif européen ; Pourquoi ne pas continuer le grand pillage organisé par nos chers politiques ? Le Code du travail après tout, on pourra s'en servir l'hiver pour la cheminée quand l'électricité sera devenue hors de prix ! Autour du feu, on sera tous au RSA socle en train de rigoler de la dernière blague de ce très cher Président (le "très cher" sera probablement mieux compris dans 5 ans, en fin de mandat... lors du prochain changement de dentier, plus remboursé par personne d'ailleurs...)

La paupérisation de la France est en marche ! Ne vous inquiétez pas !

Après tout, Emmanuel Macron aura sa majorité. Il gouvernera un peuple décérébré qui l'a élu à coup néo-propagande combinant média et presse qui aurait fait palir Goebbels. Il aura une majorité au parlement assise sur le vote d'à peine 20% de la population (32% de 50% de votants... 10% de la France en comptant les non-inscrits...). Mais il arrivera à continuer à appauvrir la France.

On sait depuis dix ans : ensemble tout devient possible, depuis cinq ans : le changement c'est maintenant, alors maintenant en ligne et surtout en marche vers une dictature que l'on ne saura nommer.

Bien évidement après avoir acquis plus de 400 sièges de députés sur 577, on continuera à vous parler d'opposition et de séparation des pouvoirs. Comme si les français n'en avaient pas assez d'être pris pour des cons.

Bientôt le français sera tondu et livré à la rue. Et c'est bien dans cette même rue, que tout ceci risquerait de se finir.

Au final cette abstention massive ne dit rien qui vaille.