Encore un accident de la route…

Ce 21 août dans la matinée, une camionnette est rentrée successivement dans deux abribus à Marseille blessant un badaud puis tuant une femme avant d’être arrêté par la Police. Immédiatement, le chauffard « de nationalité française » (nous voilà à moitié rassurés : il a eu son permis en France) a été arrêté. Il semblerait qu’il ait un problème psychologique, c’est du moins l’information que relaie les journaux (à un niveau toutefois moindre que celle d’un Président démocratiquement élu – mais supposément dictateur - osant réunir une assemblée constituante dans son pays).

Il semblerait donc que notre chauffard rejoigne la cohorte de ces chauffards un peu fou, à l’instar de celui qui a foncé dans une pizzeria, qui avait été déclaré bon pour l’asile avant de ne plus l’être, mais tout en l’étant un peu, en effet on lui reconnait la circonstance (très) atténuante (et à la limite de la psychiatrie) d’être un drogué ou plus exactement « de souffrir d’abolition de la capacité de discernement suite à l’ingestion de médicaments à haute dose ».

Encore heureux que l’auteur de la tuerie motorisée de Barcelone ne se soit pas rendu à la police, on l’aurait probablement déclaré « irresponsable » du fait de ses problèmes psychiatriques, malgré les morts, les blessés et le reste ; et gageons qu’on lui aurait retiré le permis de conduire pour au moins un an. Probablement que les apprentis artificiers qui ont fait « boum » (et qui disposaient de 120 bonbonnes de gaz), souffraient, eux aussi, de troubles du comportement.

Ces dramatiques « faits divers » posent une question de fond : mais que fait le gouvernement ?

Alors que les accidents de la route ont été déclarés « grande cause nationale » par le précédent gouvernement, dans lequel, me semble-t-il, l’actuel Président susurrait à l’oreille de l’ancien, rien n’est fait : à ce train-là, les accidents vont « repartir à la hausse » suivant l’expression attristée de journalistes. Ce seront moins de « vies sauvées » cette année (expression au moins aussi magnifique que le génial « naufragé de la route »). Car je suppose que ces malheureux faits divers seront classés dans la catégorie des accidents de la route par le ministère de la transition écologique et solidaire.

Aussi est-il urgent, que dis-je de priorité absolue, que le code de la route soit modifié afin que les chauffards qui souffrent de problèmes psychiatriques soient l’objet de mesures de contrôles périodiques par les services du ministre qui est en charge des transports. Modestement, je vais d’ailleurs lui souffler un petit conseil, vu qu’il n’a plus le temps de penser à tout et que la masse de travail a furieusement augmentée ces derniers temps (du fait du « professionnalisme » exigé par sa Sainteté, le Très Haut et Noble Jupiter - et ses deux corps, du fait qu’il a aussi été privé d’embaucher sa parentèle, et ceci sans compter que le nombre de ses collaborateurs a été drastiquement limité). Je propose donc de croiser ce contrôle avec celui du fichier dit « S », et pourquoi pas celui des détenteurs d’armes à feu (mais pardon, ce n’est pas le sujet de ce billet). Certes cela demandera probablement des réunions interministérielles (RIM dans le jargon) et un arbitrage à l’« homme qui lit », lequel devra en référer au mutique à deux corps, et peut-être cela nécessitera-t-il, même, une demande d’autorisation à la CNIL (qui acceptera en jouant les vierges outragées), cependant le jeu en vaut la chandelle, c’est du « gagnant-gagnant », du « win to win » comme pourrait le dire le(a) ministre(sse) du(de la) travail(le).

En soumettant donc ces olibrius à un contrôle périodique, durent-ils employer à l’endroit de l’administration, en recevant leur convocation, la noble exhorte de Saint François du Rugy du Perchoir et s’exclamer « put…, ils font vraiment ch… ! » ; et même si dans la salle d’attente, entre djellabistes et barbes pointus ils peuvent se poser des questions (quoique d’après tous les témoignages, les fichés S sont, « de braves voisins », dont « on ne se serait pas douté » qu’ils préparaient un mauvais coup), ils n’auraient, à priori, aucune raison de se méfier et nous sauverions des vies. Car pour parfaire l’ambiance, on pourrait ajouter quelques slogans de l’EI et une ou deux mesures prophylactiques que ce même EI impose aux femmes (spécialement les jeunes) dans les territoires qu’ils contrôlent afin de faire plus médical, voire mettre en poster la superbe image du char écrasant un innocent avec un slogan, dans le goût de la sécurité routière : « califat ou renégat, choisit ta voie (de circulation) », ce qui terminerait d’ôter les quelques méfiances naissantes.

Ainsi nous pourrions collecter suffisamment d’information pour remettre à jour ledit fichier « S » en rayant les noms de tous ceux qui sont psychiatriquement instables, supprimant ainsi le risque d’avoir des morts supplémentaires sur nos routes. Cela permettrait en outre de ne pas attirer leur attention sur le contrôle dont ils sont l’objet (car qui se douterait qu’un banal contrôle médical décidé par le ministre qui ne veut plus avoir la lumière à tous les étages, vise en fait, et seulement, les personnes dangereuses pour la sureté de l’Etat ?) et de faire le ménage dans ledit fichier qui, n’en doutons pas, fondrait comme neige au soleil ; il serait ensuite possible de « redéployer » les forces de surveillance à des missions hautement plus stratégiques (au passage, nous gagnerions quelques ETP dont s’enorgueillirait le ministre des comptes et de l’action publique auprès de l’homme qui lit au lit, lequel en rendrait compte à Jupiter-Janus aux deux corps et aux deux alliances). Nous pourrions réaffecter enfin nos fins limiers à des tâches plus importantes, telles que le comptage des morts de la route dus aux chauffards irresponsables, en leur faisant dresser un rapport annuel accompagné de moults graphiques et rédigé dans le jargon franglais dont raffole les périodiques et autre journaux du soir. Par surcroît, cela nourrirait les colonnes des périodiques du mois d’août, dont la vacuité n’a d’égal que la faiblesse du nombre de lecteurs et offrirait une alternative intéressante (quoique morbide) aux articles sur les coups de soleil, ou les exploits footballistico-financier du Qatar. Mais je parie que le(a) ministre(sse) de la (du) transition(ne) écologiqu(e) et solidair(e) : Nicolas(e) Hulot(te), ne se saisira pas d’une aussi belle et fine idée et continuera d’hululer sur le bienfondé des voitures électriques roulant à l’électricité nucléaire. Comme quoi en France quand on a des idées, on n’a pas de ministre avec assez d’énergie (transitoire ou fossile) pour les réaliser.