Et si on mettait Uber hors d’état de nuire ?

Salut et bien si uber disparaît un de mes beau fils habitant Londres va perdre son boulot...or bien que ultra compétent en informatique il ne trouve pas de travail dans cette branche..car il est trop soudanais .....genre look égyptien..

la loi de la jungle, ah mon dieu , l’horreur ultime,pas un troquet, pas une mob, ni un cinéma ..c’est un abus de langage, il s’agit de la loi des humains qui ont perdu tout sens commun, qui ont perdu des capacités non analytiques donc qui ne divisent pas etc et donc le sens de la vie entre autre comme par là même la sécurité relative qui est là lorsque tout le monde coopère..

etc et pour finir sur ce morceau de bravoure qui est un chef d’œuvre de mensonge illusoire , exemple parfait de la quête de bouc émissaire pour ne pas se voir soi même et donc éviter de se remettre en cause soi même

je cite : Cette nouvelle économie, ce sont de sales gosses qui ne croient qu’au pouvoir d’un argent prêt à tout détruire pour créer de juteuses rentes au mépris des règles de nos sociétés. Rien de cool derrière ces requins avides qui prospèrent quand les Etats reculent et laissent faire la loi de la jungle. Malheureusement, nos dirigeants semblent toujours agir trop tard et timidement. Jusqu’à quand ?

mais mon bon ceci est exactement le fondement de toutes nos sociétés et ceci est voulu par presque tous les humains qui veulent plus que les autres car ils ont maintenant peur de la vie car en n’étant plus collectif et partageur on récolte la tempête et le non sens total d’une non vie faite de souffrances etc et en foutre le moins possible de vrai travail car ça fatigue le vrai travail qui produit et permet à tous de survivre.....et ceci e fondement de ce que chaque humain est devenu sauf rares exceptions...et c’est ça qui crée le désastre, ce que l’humain est devenu...et qu’il ne fut pas toujours sinon à peine nés nous aurions disparu...

sus aux arabes, sus aux métèques,sus aux vieux, sus aux retraités ,sus aux fonctionnaires, sus aux jeunes, sus aux chômeurs , sus aux us, sus aux russes, sus aux juifs, sus à Dieudonné, sus à Soral etc etc et là sus à uber.....ah merci le maître parasite lui rigole de notre bêtise crasse..

car cela me donne l’image fausse et totalement illusoire que je suis un mec génial, un mec super, un mec bien. en me comparant ....alors que pas du tout, je suis ce monde et je dois le changer et cela commence par moi même..X par 7 milliards ..

ceci est petit,très petit,mesquin etc ..cela dit ceci est la norme..

le voir il faut et déjà si cette vision se passe un changement va se produire de suite..mais le voir je ne veux pas...car il s’agit en fait d’une seule chose qui se passe dans ce qui me reste de cerveaux je veux me glorifier car j’ai la vision de moi même d’un mec génial , au dessus, mieux ...les autres ? tous des beaufs bien sur..