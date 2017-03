Être ingénieure en 2017

Etymologiquement, un « ingénieur » est un « constructeur d'engins de guerre ». Le mot viendrait, pour le CNRTL, de engigneor. On lui prête également une autre étymologie qui viendrait du latin ingenium, mot composé de in- (« dans ») et gigno (« naitre »). L'exact équivalent français de ce mot serait donc « inné ». Au sens moderne du terme, l’ingénieur est celui qui a les connaissances nécessaires et suffisantes pour être considéré apte à « occuper des fonctions scientifiques ou techniques actives en vue de prévoir, créer, organiser, diriger, contrôler les travaux qui en découlent, ainsi qu'à y tenir un rôle de cadre » (Déf. Larousse). On notera au passage que le mot Ingénieur n'a pas de féminin et que l’usage du mot ingénieure est considéré comme un « véritable barbarisme » par l'Académie française (Déclaration de l’Académie française sur La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres - Mise au point de l’Académie française - 10 octobre 2014).

A l’occasion de la prochaine « Journée de la Femme » (le 8 mars), j’ai voulu rendre hommage au réseau POLYTECH, premier réseau français des écoles d'ingénieurs polytechniques des universités qui, en partenariat avec l’association ELLES BOUGENT, dont l'objectif est de faire découvrir les métiers d'ingénieures et techniciennes, a mis en place des campagnes d’information en direction des jeunes filles sur les métiers scientifiques et techniques, notamment dans les lycées.

Avec des salaires en moyenne inférieurs de 20 % à ceux de leurs homologues masculins, les filles se heurtent toujours au fameux plafond de verre. Des inégalités renforcées par une flagrante absence de mixité dans les filières scientifiques et techniques puisque l'on compte seulement 17 % environ de femmes ingénieurs en France même si la proportion de filles dans les écoles d’ingénieurs de frôle désormais les 30 %. Une sexualisation des métiers qui influe sur les inégalités salariales et sociales.

En terminale scientifique, la parité est pourtant pratiquement atteinte. Toutefois, dans les classes préparatoires les étudiantes font volte-face. « Alors que 47 % des titulaires d’un bac S sont des filles, elles sont deux fois moins nombreuses que les garçons à s’orienter vers une prépa scientifique », constate Catherine MARRY, directrice de recherche au CNRS et auteure de « Les femmes ingénieurs : une révolution respectueuse » (Belin, 2004). « Elles poursuivent massivement leurs études à la faculté de médecine, dans les filières agroalimentaires, en chimie ou en biologie. Et les chiffres sont sans appel : en 2015, elles n’étaient que 20 % admises à Centrale Supélec, 15 % à Polytechnique et 14 % aux Arts et métiers » (Le MONDE, 30 juin 2016).

Dans un billet du 24 février 2017 paru sur le réseau LINKEDIN et intitulé « Qui est l’ingénieur de demain ? », le PDG du groupe Total Patrick POUYANNE, présente les qualités qui lui paraissent représenter cet ingénieur « de demain » : une solide formation scientifique et technique, le goût de l’effort et du travail, de la ténacité, de l’audace, un esprit d’équipe et de leadership.

Rien sur les filles… Le poids des stéréotypes sexistes qui modélisent les représentations dès la petite enfance constitue des préjugés difficiles à combattre.

Ainsi, le monde de l’ingénierie reste une affaire d’hommes et témoigne d’une situation paradoxale puisque le diplôme d’ingénieur constitue un rempart contre le chômage là où d’autres filières, plus prisées par les filles, comme les lettres ou les sciences humaines, offrent des débouchés plus aléatoires.

Marie-Sophie PAWLAK, présidente de l’association ELLES BOUGENT souligne le poids des clichés qui forgent implicitement les conceptions des deux sexes. « Cela commence dès la petite enfance, souligne-t-elle. Les garçons se voient offrir des jeux de construction et des camions, les filles ont droit à des poupées ». Des préjugés également véhiculés par le système éducatif.

Les différentes filières du métier d'ingénieur souffrent également d'être également d'être méconnues. Trop souvent le mot "ingénieur" est associé au BTP par les médias. D'ailleurs si l'on tape le mot "ingénieur" sous Google Images, il n'apparait que 5 femmes sur les premières 50 images ! Et toutes sont parées d'un casque de chantier !

Un univers de facto rejeté par les filles qui redoutent les conditions de travail particulièrement rudes. Les étudiantes optant pour les filières en ingénierie rejettent en effet trop souvent les cursus jugés trop manuels. Début 2010, on comptait 23 % de diplômées en sciences de la vie et agronomie contre 8 % en mécanique et seulement 4 % en électronique (Source : Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France).

Même si plusieurs associations œuvrent pour attirer plus de filles vers le métier d’ingénieur, la portée réelle de ces initiatives semble peu efficiente. « Des actions sont menées par des associations depuis une vingtaine d’années », précise une chercheuse qui a préféré rester anonyme. « On peut s’étonner de leurs faibles retombées. Les filles qui assistent à ces séances d’information sont souvent déjà convaincues, issues elles-mêmes de familles d’ingénieurs. Cela reste des choix individuels, des exceptions ».

Ces initiatives, aussi nombreuses soient-elles, peuvent difficilement faire le poids face à des siècles de stéréotypes sexués. « Cela revient à vider l’océan avec une petite cuillère », admet Marie-Sophie PAWLAK. « Il faut casser les stéréotypes et donner aux jeunes filles la possibilité de s’identifier. Leur faire aussi comprendre que l’on choisit un métier et pas des études », ajoute-t-elle.

Saluons également l’initiative d’INGÉNIEUSES (placée sous le haut patronage des ministères Français de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la recherche ainsi que du ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) qui, encore cette année, a mis en place le prix INGÉNIEUSES’17 dont l’objet consiste à promouvoir la présence des femmes dans les filières d’ingénieurs en France ou dans une école d’ingénieurs membre de l’Agence universitaire de la Francophonie dans les pays du Maghreb.

Grâce au renouvellement du partenariat noué en 2016 avec la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs, l’Agence universitaire de la Francophonie convie les étudiantes d’origine Marocaine, Algérienne ou Tunisienne à envoyer leur candidature pour remporter le « Prix de l’élève ingénieure – Maghreb ».

Cette action vise à inciter les jeunes filles à s’inscrire en formation d’ingénieur, à lutter contre les stéréotypes de genre et à promouvoir la parité (Plus d’infos sur le site du Bureau National des Elèves Ingénieurs : https://www.bnei.fr).

Zineb BADAH

Etudiante Ingénieure en Electronique et Informatique Industrielle

Polytech’Nice en partenariat avec ITII