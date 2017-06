France : Le comité consultatif national d’éthique favorable à la PMA pour les couples lesbiens et les femmes seules !?

« Le sexe et la procréation ne sont qu’une dictature de l’espèce ». « Le besoin sexuel est le plus violent de nos appétits : le désir de tous nos désirs. » Arthur Schopenhauer – Le Fondement de la morale Pour être précis, l’éthique est une partie de la philosophie qui envisage les fondements la morale. La morale, quant à elle, est un ensemble de règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d’une certaine conception de vie. Nous devrions donc aller dans le bon sens avec un comité d’éthique ! C’est bien sûr ! Et bientôt la femme pourra faire un bébé toute seule ! (à défaut de le faire dans le dos d'un mec...) Mais que peut-on en penser après cet avis consultatif ?

Voilà le comité réuni pour décider de l’avis à donner quant à l'avenir de nos chers futures petites têtes multi-genres. Et le comité a tranché, mais on peut se demander par quel chemin est passé ce comité d'éthique pour en arriver au résultat discriminant suivant : la procréation médicalement assistée (PMA) est autorisée pour les couples lesbiens, mais les hommes homosexuels se retrouvent, quant à eux, discriminés. En effet, le comité d'éthique n'est pas favorable à la gestation pour autrui (GPA). Alors comment vont-ils faire ? La question reste donc posée sur ces hommes homosexuels constamment discriminés, qui ne pourront pas accéder à leur rêve d’enfant, si ce n’est qu’en partant dans certaines contrées éloignées de la Raison de la nature... La Raison de la nature qui veut que biologiquement deux hommes ne puissent se reproduire entre eux… (Attention ! Chacun fait ce qu’il veut de son cul… Mais il y a des lois qu’on ne peut pas biologiquement franchir et qu’il convient d’appeler la réalité biologique)

Nos futurs bambins français peuvent être rassurés, ils auront peut-être deux mamans, mais ils ne pourront pas avoir deux papas et une maman ayant servi d'usine à gestation (bon sauf produits d'imports conçus à l'étranger, la GPA étant autorisée dans certaines contrées éloignées de la Raison de la nature...)

Dans un monde de plus en plus complexe, le droit de l'enfant, parfois produit de consommation, s'efface peu à peu devant le droit de l'adulte d'être parent, quelle que soit son orientation sexuelle (enfin, sauf pour les hommes seuls ou homosexuels discriminés et condamnés à l’exil pour assouvir leur désir d’avoir un enfant)

Le droit naturel était pourtant clair : il est biologiquement impossible pour deux femelles de se reproduire, tout comme pour deux mâles dans l'espèce humaine. Mais le peu d’Humanité qu’il reste a toujours vocation à jouer l'apprentie sorcier et la France étant "en retard" (selon les dires "progressistes mondialistes"), le comité d'éthique se déclare favorable à la PMA pour toutes !

Pour vous Messieurs, c’est l’exil si vous êtes seuls ou homosexuels et que vos désirs de paternité ne sont pas comblés ! (Mais ça s’arrangera avec le temps et la normalisation planétaire de l’espèce humaine ! Dans une vingtaine d'années on pourra tous aller au rayon GPA du supermarché du coin, seuls ou accompagnés !)

Et pour vous Mesdames, que vous mangiez de la saucisse, du minou ou rien du tout, voilà que ce droit contre-nature va s'offrir à vous !

Ne cherchez plus quelconque éthique ou morale quand nous arrivons à l’heure de l’amoral !

Dystopique ou réel ? Bonne question… Mais étonnant tout de même !

On me dit dans l’oreillette qu’il y a des enfants abandonnés… C’est possible d’éduquer des enfants mais le besoin de procréer est-il vraiment utile quand il est biologiquement impossible ?

L’absence de contrôle des natalités cause déjà problème chez les hétérosexuels. Cette dérégulation nous amène à une surpopulation exponentielle. Il faut que l’on empire ce phénomène. Bien évidemment !

Y a-t-il vraiment une morale dans la science, nous qui sommes tous les rats du laboratoire géant ? Pas certains que scientifique rime avec éthique pour des chercheurs...

Y a-t-il un homme qui veut des enfants tout seul ? Oui ! Cristiano Ronaldo en porte drapeau, papa de trois enfants, le premier issu d'une GPA en 2010 en Californie, puis de deux jumeaux cette année pour la modique somme de 200.000 € la GPA en 2017, soit le prix d'un gosse au lieu d'une Ferrari (ne vous inquiétez pas, c'est moins chère en Ukraine ou en Russie)... Il y avait encore Michaël Jackson en 2002.

Il y a même des couples hétérosexuels comme Robert de Niro et sa femme Grace qui sont devenus parents d'une petite Helen en 2011 par GPA, alors que l'acteur avait 68 ans et son épouse 56. On arrête pas le progrès !

Qui a dit dans la salle qu'on ne pouvait quasiment pas tout acheter ?