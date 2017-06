France : Le comité d’éthique favorable à la PMA pour les couples lesbiens et les femmes seules !?

« Le sexe et la procréation ne sont qu’une dictature de l’espèce ». « Le besoin sexuel est le plus violent de nos appétits : le désir de tous nos désirs. » Arthur Schopenhauer – Le Fondement de la morale Pour être précis, l’éthique est une partie de la philosophie qui envisage les fondements la morale (déf Larousse). La morale, quant à elle, est un ensemble de règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d’une certaine conception de vie (déf Larousse). Nous devrions donc aller dans le bon sens avec un comité d’éthique ! C’est bien sûr ! Et bientôt Elle pourra faire un bébé toute seule ! (lien musical) Mais de qui est composé ce comité ? Que peut-on en penser après cet avis consultatif ?

Dirigé par Hervé Chneiweiss (dont la biographie made in Assemblée Nationale vous est offerte ici), le comité d'éthique est composé de 15 membres, dont la liste est disponible sur le lien suivant, avec pour chacun, un CV complet. Le puissant comité, qui donne l'avis de ce que l’on va s’autoriser en France « moralement », se compose du :

Directeur Chneiweiss, docteur en médecine et science, expert biologie et COST (à savoir la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique) de la Commission Européenne de Bruxelles depuis 2008.

De Jennifer Merchant, docteur en science politique, qui a par exemple publié "Réglementer les corps : la gestation pour autrui en Ukraine et aux Etats-Unis".

De Mylène Botbol-Baum qui est membre de comité d’éthique en Belgique et en Suisse.

De Catherine Vidal, qui a notamment écrit « Neuro-Pedagogy of the Gender Theory » en 2014, à savoir : « la Neuro-Pédagogie de la Théorie du Genre ».

De Catherine Bourgain qui est membre de la Société Européenne de Génétique Humaine et de l’Observatoire de la Biologie de synthèse.

D’Anne-Sophie Lapointe qui a effectué une thèse en éthique de la santé en 2015.

Hélène Combrisson qui a des appartenances déclarées avec des sociétés comme l’American Physiological Society.

De Henri Atlan, professeur et chercheur, qui a exercé en France, aux Etats Unis et en Israël, ayant publié « L’Utérus Artificiel », Seuil, Paris, 2005. Où il est notamment question de l'enfantement sans grossesse, ni accouchement (en d’autres termes, prenez vite votre Soma, le Meilleur des Mondes est déjà là)

De Khaled Meflah, chercheur et professeur en biochimie.

De Marc Brodin, qui a présidé “ Elect ” de “ European Public Health Association ” (EUPHA) en 1998, puis Président de cette « Fédération Européenne des sociétés de santé publique » pour les années 2000 et 2001.

De Grégoire Moutel, qui a publié et co-écrit tellement de choses que je vous laisse regarder son CV si vous le souhaitez.

De François Moutou, docteur vétérinaire (après tout l’éthique de la PMA et les animaux… Hein… « L’homme est un animal politique » disait Aristote !)

De Pierre Jouannet, notamment professeur émérite en 2010.

De François Eisinger, cancérologue.

Bernard Baertschi, docteur en philosophie, qui a notamment publié en 2009, « La Vie artificielle. Le statut moral des êtres vivants artificiels »

Voilà le comité des quinze scientifiques réunis pour décider de l’avis à donner quant à l'avenir de nos chers futures petites têtes multi-genres. Et le comité a tranché, mais on peut se demander par quel chemin est passé ce comité d'éthique pour en arriver au résultat discriminant suivant : la procréation médicalement assistée (PMA) est autorisée pour les couples lesbiens, mais les hommes homosexuels se retrouvent, quant à eux, discriminés. En effet, le comité d'éthique n'est pas favorable à la gestation pour autrui (GPA). Alors comment vont-ils faire ? La question reste donc posée sur ces hommes homosexuels constamment discriminés, qui ne pourront pas accéder à leur rêve d’enfant, si ce n’est qu’en partant dans certaines contrées éloignées de la Raison de la nature... La Raison de la nature qui veut que biologiquement deux hommes ne puissent se reproduire entre eux… (Attention ! Chacun fait ce qu’il veut de son cul… Mais il y a des lois qu’on ne peut pas biologiquement franchir et qu’il convient d’appeler la réalité biologique)

Nos futurs bambins français peuvent être rassurés, ils auront peut-être deux mamans, mais ils ne pourront pas avoir deux papas et une maman ayant servi d'usine à gestation (bon sauf produits d'imports conçus à l'étranger, la GPA étant autorisée dans certaines contrées éloignées de la Raison de la nature...)

Dans un monde de plus en plus complexe, le droit de l'enfant, parfois produit de consommation, s'efface peu à peu devant le droit de l'adulte d'être parent, quel que soit son orientation (enfin, sauf pour les hommes seuls ou homosexuels discriminés et condamnés à l’exil pour assouvir leur désir d’avoir un enfant)

Le droit naturel était pourtant clair : il est biologiquement impossible pour deux femelles de se reproduire, tout comme pour deux mâles dans l'espèce humaine. Mais le peu d’Humanité qu’il reste a toujours vocation à jouer l'apprentie sorcier et la France étant "en retard" (selon les dires "progressistes mondialistes"), le comité d'éthique se déclare favorable à la PMA pour toutes !

Pour vous Messieurs, c’est l’exil si vous êtes seuls ou homosexuels et que vos désirs de paternité ne sont pas comblés ! (Mais ça s’arrangera avec le temps et la normalisation planétaire de l’espèce humaine ! Dans une vingtaine d'années on pourra tous aller au rayon GPA du supermarché du coin, seuls ou accompagnés !)

Et pour vous Mesdames, que vous mangiez de la saucisse, du minou ou rien du tout, voilà que ce droit contre-nature va s'offrir à vous !

Ne cherchez plus quelconque éthique ou morale quand nous arrivons à l’heure de l’amoral !

J’aurais presque envie de : « Dieu, protèges nos enfants », mais pour cela, fût-il qu’il reste encore à croire en quelque chose...

Dystopique ou réel ? Bonne question… Mais étonnant tout de même !

On me dit dans l’oreillette qu’il y a des enfants abandonnés… C’est possible d’éduquer des enfants mais le besoin de procréer est-il vraiment utile quand il est biologiquement impossible ?

L’absence de contrôle des natalités cause déjà problème chez les hétérosexuels. Cette dérégulation nous amène à une surpopulation exponentielle. Il faut que l’on empire ce phénomène. Bien évidemment !

Y'a t'il vraiment une morale dans la science, nous qui sommes tous les rats du laboratoire géant ? Pas certains que scientifique rime avec éthique avec des savants parfois fous...

Y'a t'il un homme qui veut des enfants tout seul ? Oui ! Cristiano Ronaldo en porte drapeau, papa de trois enfants, le premier issu d'une GPA en 2010 en Californie, puis de deux jumeaux cette année pour la modique somme de 200.000 € la GPA en 2017, soit le prix d'un gosse au lieu d'une Ferrari... Il y avait encore Michaël Jackson en 2002.

Il y a même des couples hétérosexuels comme Robert de Niro et sa femme Grace qui sont devenus parents d'une petite Helen en 2011 par GPA, alors que l'acteur avait 68 ans et son épouse 56. On arrête pas le progrès !

Qui a dit dans la salle qu'on ne pouvait quasiment pas tout acheter ?