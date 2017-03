FREXIT : L’impact négatif de l’Union Européenne puis de l’Euro sur la dette publique française

Sur 2000 milliards de dette, on déjà payé 1400 milliards d’intérêt seulement.

Tous ceux qui se sont gavés maintenant nous expliquent gentiment que :

- nos services publics sont trop cher et inefficaces (après les avoir sabotés bien sûr)

- on doit se financer selon les bon vouloirs du privé, des agences de notation et de la Commission Européenne

- les boites qui font du bénef en France peuvent payer leur impôts au Luxembourg ou en Irlande

- il faut faire la guerre à perpette et accueillir les réfugiés qui en découlent

...

Si des adepte du socialisme européen gentillet ou des allergiques à l’Islam sont toujours pas d’accord, je peux continuer la liste...