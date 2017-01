Il y a un peu plus de deux ans, les militants du CDAFAL 77 (Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques) ont contacté la Ville de Melun afin d’organiser une distribution alimentaire régulière en direction des SDF et d’autres personnes en difficulté.

La discussion a été longue avec les représentants de la Municipalité qui nous ont mis des bâtons dans les roues : il ne fallait pas aller toujours dans le même quartier pour ne pas stigmatiser un quartier….

C’était une objection suivie d’autres.

La discussion a duré plusieurs mois….

Las d’attendre, nous avons décidé de monter avec le Sentier un autre projet : l’organisation de repas partagé deux fois par mois à Vaux-le-Pénil.

Il valait mieux un projet moins ambitieux mais réalisé.

Nous aurions bien voulu nous inspirer de l’action menée par le 115 du particulier et passer outre des « objections » de la Ville mais développant déjà de nombreuses actions nous avons préféré organiser ces repas du mercredi.

Des jeunes adultes ont spontanément décidé, eux de préparer et de distribuer chaque soir des repas aux SDF.

Ils ont agi spontanément sans s’imposer de cadre, comme ça….

Cela a pris et a duré.

D’autres personnes les ont aidés et c’est ainsi qu’est né le collectif-association « Je suis Charclo ».

Vous pouvez les rencontrer tous les soirs de la semaine vers 19 heures à la place Saint Jean : ils servent et des discussions spontanées ont leu entre convives.

Ils distribuent aussi, entre autres des couvertures.

IL FAUT TOUT CASSER ! C’est-à-dire briser les barrières, braver les interdictions et ne pas demander la permission.

Voici là des jeunes qui tracent des pistes aux aînés car ils n’hésitent pas, ils osent et agissent.

Nos actions sont complémentaires et il faudra chercher des complémentarités.

C’est l’un des objectifs du CDAFAL, cela entre dans l’orientation du réseau local de solidarité que nous voulons consolider sur cette agglomération.

Le DAL et le CDAFAL luttent contre les expulsions locatives et accompagnent les familles en difficulté, ils prennent leur responsabilité dans un des champs de la solidarité.

« Je suis Charclo » recherche des lieux de stockage, les associations de solidarité bien implantées peuvent leur en trouver.

Les uns et les autres-chaque association gardant son indépendance- peuvent agir de concert.

Aujourd’hui le plan de grand froid a été, enfin – c’est pas trop tôt !- déclenché….

Nous n’acceptons pas que des femmes et des hommes dorment dehors, dans des caves ou dans leurs voitures quand ils en ont, nous demandons l’ouverture et l’aménagement de centres d’hébergement et que le logement de ces personnes soit assuré !

ALORS ENSEMBLE, NOUS AVISERONS ET OSERONS !

Jean-François Chalot