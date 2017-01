Inné ou acquis ?

"On ne naît pas parent on le devient" Françoise Dolto

Après l’on devient qui l’on peut, et oui cela laisse pas mal d’enfants sur le carreau cette histoire. Je vais me permettre de reprendre quelques extraits de mon intervention sur la ’la fessée et la loi’

Quand certains travailleurs sociaux disent durant une réunion avec des responsables institutionnels de protection de l’enfance, qu’il devient dangereux que de nombreux enfants retournent vivre chez leurs parents maltraitants, car croyez-moi c’est le concept actuel, cela devient AB-SO-LU-MENT politiquement incorrecte, donc ils se taisent.

Entre faire des lois encore et encore et encore, et ramer sur le terrain il y a un gouffre, je vous invite à en parler aux éduc, AS, infirmières ASE de secteur, remarquez qu’il faut bien rentabiliser les allocations familiales payées aux parents dont les enfants sont élevés, éduqués et bien traités dans et par les familles d’accueil.

Maintenant la pédagogie de la découverte, de l’échec et la certaine dite frustratoire, peuvent avoir des résultats, mais comme disait un certain, "c’est bien beau, mais à force de prendre des tartes dans la gueule ça abrutit"

Je reprends le cours

L’on connait actuellement une baisse importante des moyens attribués aux ASE du Conseil Général, l’ARS fait des appels à projet financés à minima, les files actives et dossiers encombrent toutes les institutions d’aide à l’enfance, et à la parentalité, de facto.

Quand on dit que l’éducation est l’affaire de tous, les profs, les voisins, la famille, l’école, la police ... je comprends parfaitement que Sourcesûre navigue entre les cailloux, car avant tout tout cela devient une histoire de frustration, de partage de casseroles, de misère humaine (encore Rincevent).

Je travaille en ’addicto’, et je constate souvent les dégâts causés par la maltraitance des enfants par les parents, mais on se rassure que beaucoup font ce qu’ils peuvent, de toutes manières, comme disait un certain, « les parents ont toujours tort »

C’est vrai que les ado sont ’difficiles’ et je ne vais pas faire un exposé de psychologie infantile, mais on leur en passe tellement des : fais pas ci, fais pas ça, tu es trop ..., tu devrais .... qu’il n’est pas étonnant qu’ils se vengent un peu, et c’est là que se joue le comment communiquer. A ce titre, je me souviens d’une anecdote faite par un pédopsychiatre qui parlait de la communication avec les enfants. Elle est un peu crue.

Il racontait que la communication avec son fils était complexe, des : viens je vais t’expliquer entre hommes, je te comprends, je me mets à ta place, tu viens me voir quand tu veux, tu peux me parler tu sais ? se révèlent sans succès, c’est une une histoire de non concordance des temps.

Un jour se trouvant dans les toilettes, son fils frappe à la porte et lui dit qu’il a quelque chose à lui confier, le père se presse ..... et enfin, près pour l’écoute empathique, le fiston lui répond, TROP TARD !

A la question, est ce que les parents deviennent grands, j’ai tendance à dire oui tout en observant des parents trentenaires encore ados, et immatures. Pour ma part j’ai tardivement adopté des enfants, et je dirai que je me sens à mon age beaucoup plus mature et équilibré pour élever des enfants, qu’il y a 20 ans … après tout chacun son histoire.



Bel article et très grande question, cela risque d’aller dans beaucoup de sens !