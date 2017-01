Interdire les expressions « Cas social » et « Cassos »

Hélas, l'expression deviendrait presque banale dans les conversations au supermarché ou pire dans le débat public.

De l'expression "les sans-dents" supposément employé par François Hollande aux stigmatisations implicites de certains partis politiques, l'expression "Cas Social" ou "Cassos" révèlent un aperçu du racisme social ordinaire. Mais qui vise-t-on ? Les plus pauvres ? Les profiteurs d'un système social dit avantageux ? Les chômeurs ? Les non-diplomés ?

Dans son livre intitulé "La peur du déclassement" Eric Maurin, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) apporte un début de réponse évoquant ce sentiment ressenti de peur du déclassement ou de déchéance sociale par l'ensemble de la société et notamment les classes moyennes et supérieures qui ont le plus à perdre. Thomas Guénolé, politologue et auteur de "La mondialisation Malheureuse" chez First explique également l'effritement de cette classe moyenne qui glissera peu à peu vers une perte de revenus. Pour reprendre Thomas Guénolé interviewée sur TV5 Monde, on passerait d'une société en losange avec une grosse classe moyenne, une petite minorité qui s'enrichit à une société en sablier en terme de concentration des richesses avec des riches qui accaparent beaucoup, une pauvreté qui s'entasse et une disparition des classes moyennes.

Cette expression de "Cas social" peu flatteuse pointe du doigt les inégalités. Ces inégalités croissantes dénotent une accélaration de cette violence verbale et morale.

Récemment ce sont plusieurs associations comme Emmaus, La Croix rouge française ou ATD-Quart Monde qui se sont élèvées pour stopper les idées reçues et les clichés à l'égard de la pauvreté. Florent Gueguen, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité dénonce cette instrumentalisation à des fins politiciennes.Car ce sont bien les pauvres que l'on vise.

Coluche dans une chanson peu connue ou volontairement peu diffusée du grand public aborde lui aussi la misère dans une émission télévisée :

"Je vous previens tout de suite ma chanson ne passe ni à la radio ni à la télévision car elle a quelque chose à dire"

"Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément" "Misère, Misère, ce sera donc toujours des salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos" "Tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris" Misère, misère ! Peut-être qu'un jour ton président, Sentant monter notre colère Devant les peuples sans frontières, Alors il s'en mordra les dents !

Jean-Claude Guillebaud, journaliste média au Nouvel Observateur dans son article "La chasse aux pauvres" expliquait que cette stigmatisation se retrouve également dans le mobilier urbain et par la même occasion du fait de décisions poltiques. Bancs penchés ou séparés par une barre en fer pour éviter aux SDF de s'allonger, grillages sur pelouses ou rebord de fenêtres. Des mesures qui pourrait laisser penser à la légitimité de tels actes et donc à un refus de la pauvreté car elles émanent de nos élus politiques. A Reims dans les Grand Est, c'est une affiche sur la vitrine d'un Monoprix qui interdit aux clients de ce magasin de nourrir les SDF.

Où est passé le troisième homme du triumvirat de notre devise : la Fraternité ? Est-ce un concept obsolète ? Que penser de cette étude du CREDOC de 2009 "37% des personnes sondés estiment que les personnes qui vivent dans la pauvreté n'ont pas fait d'efforts pour s'en sortir' ? Cerise sur le gâteau cette émission de M6 "La rue des alloc's" car la rue des "cassos" n'aurait pas été validé par le CSA ! Cette émission qui se moque de la misère humaine en faisant appel aux sentiments des téléspectateurs curieux. On lève ou on baisse le pouce dans cette arène télévisuelle ?

Les candidats à l'élection présidentielle de 2017 confirmeront-ils cette tendance à faire peur aux français ? Car ce sont bien les hommes et les femmes politiques qui donnent la venette.

L'altruisme des français décline-t-il ? Sortez vos stylos, vous avez 4 heures !

http://www.youtube.com/watch?v=8n9Jl6DGoEQ Coluche, chanson sur la misère

http://www.youtube.com/watch?v=K610KA2xyu4 Interview Thomas Guénolé sur la Mondialisation Malheureuse