L’effarant retour du débat sur la légalisation du cannabis

. N’y-a-t-il pas qu’un esprit ultra-libertaire pour vouloir légaliser une substance aussi dangereuse ?





@l’auteur,

Moi je suis résolument contre le « cannabis » ... mais je suis pour sa légalisation !!!





parceque « la prohibition » menée depuis bientôt 50 ans n’ a rien réglé du tout ... si ce n’est faire exploser de manière exponentielle le trafic de cette substance ...





alors comme résultat on peut faire beaucoup mieux !!!

et si vous mettiez l’alcool au pilori comme le cannabis ... le résultat serait le même cad une explosion du trafic !!!

alors contrairement aux gens ayant une courte vue et faisant l’autruche il n’y a pas de solution miracle pour régler et limiter la croissance du trafic ....