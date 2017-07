L’interprétation des résultats statistiques

Les statistiques ont pris une importance considérable dans la gestion économique et sociale des États qui fondent leurs politiques sur la rationalité, c’est-à-dire pour la plupart dont le régime est la démocratie. L’argumentation avancée pour justifier des mesures de toutes natures est fondée très souvent sur l’interprétation de résultats statistiques exprimés sous forme de chiffres, pourcentages, graphiques, etc. mais malheureusement, d’une part ces résultats sont contestables, et d’autre part leur interprétation souvent abusive.

L’origine des erreurs

Je ne discuterai pas ici des erreurs volontaires, qui sont tout simplement des escroqueries intellectuelles. Elles ne méritent pas qu’on s’attarde dessus. Les erreurs involontaires peuvent s’expliquer de deux façons.

La première est l’inadaptation de la méthode choisie pour analyser les données. La facilité avec laquelle on peut procéder maintenant à une enquête, à une analyse de données, met la modélisation et la statistique à la portée d'un grand nombre d'utilisateurs qui n'ont pas nécessairement les connaissances en statistique suffisantes pour en appliquer correctement les méthodes. Paradoxalement, l’augmentation considérable de la quantité d’informations statistiques que l’informatique permet d’obtenir a pour conséquence d'accroître l'exigence dans la compétence scientifique et l’esprit critique des utilisateurs.

La seconde concerne l’interprétation des résultats. Naturellement, cette interprétation n’a pas de sens si la méthode utilisée n’est pas adaptée aux données analysées. Mais une méthode employée à bon escient ne garantit pas que cette interprétation lui soit conforme : une bonne connaissance de cette dernière est indispensable, mais non suffisante. Il ne s’agit pas seulement de connaître les principes numériques de la méthode, mais ses limites, et c’est l’erreur commise par des statisticiens trop sûrs d’eux-mêmes.

Ces deux types d’erreurs résultent en réalité d’une même démarche psychologique suivie dès le début de l’analyse. L’analyse de données nombreuses, connue sous le nom de big data, réduit cette difficulté mais n’y échappe pas. La démarche est en effet toujours la même : le scientifique (sociologue, médecin, etc.) se pose des questions qui relèvent de son champ de connaissances. Ces questions dépendent de sa réflexion personnelle et sont par suite déjà subjectives. Elles aboutissent à un questionnaire et à des données (quel que soit leur nombre). La méthode utilisée produit des statistiques qui « résument » les données observées, et l’interprétation consiste à déduire de ces valeurs des réponses aux questions que se pose initialement le scientifique. La tendance naturelle est de chercher confirmation des réponses qu’il présuppose implicitement par toute l’analyse qu’il a menée. La subjectivité est présente du début à la fin de l’analyse.

L’intérêt intellectuel de cette démarche fait oublier régulièrement cette subjectivité. Cette dernière est connue, puisque les scientifique tentent d’y répondre par ce que les sociologues appellent la « neutralité axiologique » (Max Weber) de l’observateur, par son recul vis-à-vis du problème étudié, par sa position de « spectateur impartial » (Raymond Boudon), mais cette tentative ne peut que la limiter : le questionnement reste toujours de l’initiative du scientifique.

Quelques exemples simples d’erreurs

Les sciences de l’éducation

Les publications dans les sciences de l’éducation sont une source inépuisable d’exemples d’erreurs méthodologiques et interprétatives.

La conclusion d’une étude sur le redoublement est la suivante : « Les études sont formelles : au cours préparatoire, sauf circonstances exceptionnelles, le redoublement est contre-productif. Plus généralement, de l'école primaire au collège, il est inefficace, car il ne permet pas aux élèves de rattraper leur retard, et inéquitable, car il touche surtout les enfants évoluant dans les catégories socioprofessionnelles les plus défavorisées. » La vérité sur le redoublement est dite. Cela mérite réflexion. La neutralité axiologique est ici complètement oubliée :

1) le scientifique part du principe que le redoublement doit permettre à l’élève de rattraper son retard. Quel retard ? Vis-à-vis des autres ? Comment le redoublement pourrait-il augmenter le quotient intellectuel ou régler des problèmes familiaux ?

2) Il est inéquitable car il touche surtout les catégories les plus défavorisées : l’auteur de l’étude part ici du principe que c’est une punition, alors que c’est une aide. Ce raisonnement est l’inverse de celui qui justifie la création des ZEP.

C’est une démarche typique de technocrate incompétent qui remet en cause de façon complètement abusive la déontologie des instituteurs.

Le féminisme

La nature officielle des analyses statistiques ne garantit pas leur scientificité. L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF, Jaspard, 2000) commanditée par le Secrétariat d’État aux Droits des femmes et à la formation professionnelle, est très contestable au plan scientifique. La procédure utilisée pour recueillir les informations (un questionnaire très long administré par téléphone), est très discutable et la pertinence des réponses très loin d’être assurée. En n’interrogeant que des femmes, on n’accède qu’à la moitié des infor­mations sur les conflits qui ont dégénéré en violences physiques ou psychologiques. La restriction de l’échantillon aux femmes limite et biaise la réflexion sur le fait social observé : dans un procès, on interroge les deux parties avant d’émettre un jugement. Cette enquête, limitée au discours de la femme, est orientée dès sa conception vers sa victimisation et par suite vers la criminalisation de l’homme, sans qu’il soit possible d’observer les relations familiales ni les motivations de celui qu’il faut bien appeler l’accusé. La neutralité axiologique a été complètement oubliée à la fois dans la méthodologie et l’interprétation des résultats.

D’autres exemple d’implication personnelle dans l’interprétation de statistiques sociales sont donnés par Antoinette Fouque dans son ouvrage Il y a deux sexes (Gallimard, 1995). Quand elle regrette qu’en Europe 80% des personnes âgées vivant de l’aide sociale sont des femmes (p.258), on ne peut que compatir à ce qui apparaît au premier abord comme une injustice. Une réflexion un peu plus approfondie montre qu’elle oublie simplement que les hommes du même âge sont souvent morts puisque les personnes âgées prises en charge par l’assistance sociale ont fréquemment plus de 80 ans et que, par suite, ce sont en très grande majorité des femmes (au moins 75%). En outre, l’argument s’inverse facilement : être pris en charge par l’assistance sociale est évidemment le signe d’une détresse, mais cela reste un avantage social dont on pourrait dire que peu d’hommes bénéficient puisque la plupart sont morts.

La sécurité routière

C’est encore un domaine très riche d’erreurs méthodologiques et interprétatives. On donne ci-dessous un graphique montrant la relation entre les mesures de sécurité routière prises de 1971 à 1998 et les nombres annuels de tués sur les routes.

L'erreur consiste à en déduire l’efficacité des mesures prises. Si, au lieu de ces mesures, on avait représenté le prix du pain, on n’en aurait pas déduit une relation de causalité. La méthodologie utilisée n’est pas efficace pour montrer cette efficacité, et l’interprétation du graphique est évidemment liée à l’intuition immédiate. Pour prouver la relation de causalité entre la diminution du nombre de morts et une mesure de prévention routière, il faudrait vérifier l’impact de cette dernière sur les accidents survenus auparavant : c'est en examinant les circonstances précises dans lesquelles ils se sont produits et leurs conséquences sur les conducteurs et les passagers des véhicules que l'on peut évaluer l'efficacité de la mesure prise.

Je me suis limité dans cet article à des critiques assez faciles d’analyses simples. On peut croire que des méthodes plus puissantes échappent aux difficultés méthodologiques et interprétatives. En fait, c’est l’inverse : plus une méthode est complexe, plus elle en exige une bonne connaissance de ceux qui l’utilisent, et plus la position d’observateur impartial est nécessaire pour aboutir à des interprétations scientifiquement correctes. Ce sera l’objet d’un article ultérieur, qui contiendra une bibliographie sur ces sujets.