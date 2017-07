La solidarité institutionnelle en panne !

Bizarre votre article. Ou trop imprécis.

*Il doit libérer le sien, trop grand et trop cher.

Est-il en HLM ? Si oui, il me semble que les HLM ne peuvent pas déloger un locataire sans leur proposer autre chose. S’il n’est pas en HLM, la taille et le prix du logement ne sont pas un motif de résiliation de bail me semble-t-il. Il n’est donc pas obligé de libérer son logement. Mais peut-être voulez-vous dire que votre locataire ne peut plus régler le loyer, auquel cas il préfère chercher ailleurs, ce qui est tout à son honneur ? N’est-il pas prioritaire pur un HLM en tant que handicapé ?

*Pourquoi les services sociaux ne peuvent-elles pas prendre en charge ce dépôt de garantie ?

Mais elles le peuvent, vous le dites vous-même ! Il existe des dispositifs dont le FSL. Vous dites que c’est long, mais avez-vous tenté d’expliquer l’urgence - et d’ailleurs, pourquoi y a-t-il urgence, est-il menacé d’expulsion ?

*mais est-ce notre rôle ?

Vous posez là une question fort intéressante. Qui doit financer quoi ?

Il semblerait qu’aujourd’hui, l’état se soit beaucoup déchargé de ses missions auprès d’associations, et les subventionne pour cela. Les subventions octroyées n’ayant pas vocation à être intégralement englouties dans les frais de fonctionnement, il parait normal qu’une partie soit utilisée pour une aide directe aux personnes que l’association est censée aider non ?

Sur ce coup-là, votre association sera bel et bien remboursée, et vous aurez vraiment aidé quelqu’un, vous devriez être content non ?