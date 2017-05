Le choc des photos, arme à double tranchant

Merci moderatus pour cet article.

Vous avez publié ce que je dénonce depuis des années sur ce Forum á savoir l´origine des attentats.

Comme vous le voyez, les attentats sont toujours l´oeuvre de personnes nées en Europe et ayant des rapports avec les services secrets du pays atteint, on doit se poser des questions de savoir pourquoi.

Un réfugié qui entre en Europe est déjá content d´arriver lá oú il aura désormais la chance d´être en vie par rapport á d´oú il vient, même si la vie ne sera pas facile pour lui.

Cet étranger ne peut pas commettre d´attentat, rares sont ceux qui vont scier la branche sur laquelle ils sont assis, á moins d´être en service commandé, par qui ?...

L´Occident a une très grande part de responsabilité dans le chaos du monde actuel et il n´ya que lui qui pourra remettre les choses en place.

Prenez le Président Américain qui est en tournée depuis quelques jours dans plusieurs pays.

Il commence par l´Arabie Saoudite et que fait-il lá bas ?, il signe des contrats de vente d´armes qui se chiffre en centaine milliards de dollars, milliards donc le monde a besoin pour sortir de la crise qu´on met dans les armes de destructions massives.

Il vient en Israel, que fait-il ? a lieu de mettre les bélligérants ISRAÉLIENS et PALESTIENNIENS ensembles sur la table pour discuter de Paix, non il repart sans avoir rien fait avancer du tout sur le processus de Paix.

Il vient en Europe au lieu de rencontrer la Russie, non il dit que la Russie est une ménace pour l´Otan, il voudrait que les Dirigeants de l´Otan augmentent leurs budgets militaires, alors que ces pays sont en crise et ont besoin de cet argent pour relancer leurs économies, non, il faut mettre augmenter les budgets de la défence pour achêter et fabriquer des armes de destructions massives.

En France et dans certains pays de l´Otan, il ya des Francais autochtones et des autochtones de ces pays qui meurent de froid parcequ´ils n´ont pas de logements, ne pourrait-on pas mettre cet argent pour construire des logements et les loger ?.

Il ira visiter la base militaire en Italie d´oú partait les avions qui ont détruits la Lybie...

Il rencontrera les G7 oú la Russie est exclue...

Alors, tout ce voyage qui est son premier á l´étranger aura servit á quoi ?, avec cela comment peut-il avoir la PAIX quand on n´y travaille pas á la rétablir ?.

Car au lieu de s´asseoir avec les autres dirigeants et engager des pourparlers sérieux comment remettre ce monde chaotique sur la bonne voie, il n´aura en fait servit á rien, sinon, á attiser les tensions déjá très élévées dans le monde, avec les graves conséquences qui suivront si des fois ce processus continue.

Je pense que nous avons devant nous, des jours sombres qui s´annoncent.