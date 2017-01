Le revenu universel, véritable casse-tête pour les politiques

Le revenu universel, un vaste sujet qui hante les débats des primaires, aussi bien à Gauche qu’à Droite. A entendre ses défenseurs, on a l’impression qu’il s’agit d’une idée neuve qui pourrait remédier à l’un des défis du 21ième siècle : la répartition des richesses. Sauf que derrière cette idée soit disant salvatrice se cache un vrai casse-tête tant que le plan du financement que sur le questionnement philosophique entre l’homme et le travail.

Commençons par définir le revenu universel. Il peut porter plusieurs noms : revenu de base, allocation universelle, revenu d’existence, revenu citoyen… Les appellations divergent mais l’idée est la même : verser à tout citoyen d’un pays donné, sans aucune condition, une somme mensuelle fixe. Toutefois, un pays donné ne verse ce revenu qu’aux ressortissants (c’est-à-dire ceux et celles qui ont la nationalité du pays en question). Ainsi, un français ne pourra prétendre qu’au revenu universel versé par le gouvernement français.

Suite aux débats des Primaires de la Gauche, il semblerait que l’idée du revenu universel se généralise peu à peu. Elle fût également présente chez Les Républicains avec Nathalie Kosciusko-Morizet qui fût la seule à en parler lors des Primaires de la Droite et du Centre. Au-delà de sa présence dans les programmes de certains candidats, c’est présenter cette idée comme novatrice qui est biaisée. Dans la littérature, le revenu inconditionnel apparaît pour la première fois sous la plume de Thomas More qui, dans son Utopie paru en 1516, présente cette idée comme un moyen de lutter contre la criminalité. Il imagine une île où chacun serait assuré des moyens de sa subsistance sans avoir à dépendre de son travail.

Cette idée n’est donc nullement novatrice. D’autant plus qu’elle s’est déjà réalisée dans l’Histoire. Pour trouver l’époque en question, il faut remonter longtemps avant Thomas More pour atterrir dans l’Empire Romain. A cette époque existait déjà une forme de revenu universel pour les esclaves : ils percevaient un revenu minimum de façon inconditionnelle par le simple fait d’être esclaves. Cependant, l’idée n’était pas d’émanciper les esclaves en leur donnant un minimum vital mais de maintenir la cohésion sociale en évitant toute rébellion. Un revenu universel utilisé comme anesthésiant à des fins purement politiques.

Cessons donc de présenter cette idée comme « révolutionnaire ». Des tentatives ont déjà vu le jour dans le passé et elles furent quasiment toutes abandonnées. Peut-être parce derrière l’idéal salutaire, la mettre en place est chose plus difficile ? L’idée trouve une première application dans le système dit « de Speenhamland », du nom de la ville anglaise qui, en 1795, instaura un droit au revenu pour les pauvres résidant sur son territoire. Abandonnée, l’idée réapparaît au début du XX siècle en Grande Bretagne, portée notamment par le philosophe Bertrand Russell, et aux États-Unis. En France, depuis une vingtaine d’années, le revenu inconditionnel fait surtout l’objet d’un débat universitaire.[1] Plusieurs mouvements ont repris à leur compte l’idée d’un revenu d’existence. Le philosophe André Gorz, un des principaux théoriciens de l’écologie politique et de la décroissance, plaide pour un « revenu d’autonomie » qu’il conçoit comme un moyen de s’affranchir de l’aliénation du travail. Pour Michel Foucault, ce revenu versé inconditionnellement permettrait de se libérer du contrôle social étatique et aliénant attaché à la vérification des droits sociaux.



Vous l’aurez compris, l’idée derrière le revenu universel c’est un minimum garanti à vie pour chaque citoyen sans contrepartie exigée par l’Etat. Une nouvelle manière de penser les aides sociales en somme, la réelle nouveauté se situe dans l’absence de contrepartie. Libre à vous de faire ce que vous souhaitez de cet argent. Derrière cette idée très alléchante se cache quelques problèmes.

Premièrement, la question la plus importante : son financement. Il faut déjà estimer une somme adéquate à verser à chaque citoyen. Puis, il faut comprendre ce qui est inclus dans le revenu universel. Doit-on, en parallèle, supprimer les aides sociales, les réduire, continuer à en financer certaines (les APL par exemple) ? Le mystère demeure. En France, dans une étude parue en mai 2016, la Fondation Jean-Jaurès a retenu trois scénarios : (i) un revenu proche de l’actuel revenu de solidarité active (RSA), soit 500 €, (ii) un revenu à un niveau intermédiaire et proche du cumul entre les actuels RSA, prestations familiales et logement, soit 750 €, et (iii) un revenu égal au seuil de pauvreté, soit 1000 €. Sauf que le scénario 2 représente 404 milliards d’euros à trouver dans les caisses de l’Etat, soit 24% du PIB du pays ! C’est titanesque et l’Etat devra continuer de financer l’éducation, la santé, le régalien (justice et sécurité) et les retraites. La France, déjà championne en la matière, passerait à un taux de dépenses publiques équivalent à… 79 % du PIB ! En 2015, les dépenses publiques se situaient déjà à environ 55% du PIB, l’un des pourcentages le plus élevé de l’Union Européenne.[2] Pour la question des dépenses publiques, le scénario 1 (un revenu à environ 500 euros par mois) semble le plus réaliste avec une dépense totale de 336 milliards d’euros (16% du PIB). Une somme qui reste toutefois assez colossale.

Il n’est donc pas envisageable de concevoir ce revenu sans réduire les autres aides sociales. La fondation Jean-Jaurès prévoit donc d’y inclure les aides sociales existantes en fonction de la somme versée. Par exemple, pour le scenario 1 à 500 euros/mois, les retraites ne seront pas incluses dedans. Par conséquent, chaque individu pourrait le cumuler avec une retraite. Les branches maladie et famille ainsi que l’assurance-chômage seraient en revanche incluses dans le revenu de base. Enfin, 38 Md€ de prélèvements obligatoires supplémentaires (près de 2 % du PIB) seraient nécessaires pour équilibrer les finances publiques. Pour le scénario 3 (à 1000 euros/mois), le revenu de base peut être financé en mobilisant l’ensemble des dépenses actuelles de protection sociale ainsi que 153 Md€ de prélèvements obligatoires supplémentaires (près de 7,5 % du PIB).

Si on opte pour un revenu universel à 800 euros par mois, la France doit trouver 450 milliards d'euros (déduction faite de l'imposition des sommes versées), soit l'équivalent des dépenses de Sécurité sociale. Coût exorbitant pour une efficacité discutable.

Pour ce qui est du financement, la Finlande est le premier pays du monde à faire un pas en avant, avec un revenu universel, de 560 euros par mois, versé à partir de Janvier 2017 pour une phase de test et généralisé à toute la population si les résultats sont positifs. Pour l’instant, le test prévoit qu'à partir du 1er janvier 2017, pendant deux ans, quelque 2000 demandeurs d'emploi de 25 à 58 ans toucheront 560 euros par mois. L'allocation remplacerait toutes les autres qu'ils percevaient jusqu'alors, mais leur couverture santé et leur allocation logement seraient maintenues. Le budget prévu pour une telle opération s'élève à 20 millions d'euros. Reste à voir si le financement est viable sur le long-terme pour que d’autres prennent peut-être la même voie.[3]

Le choix réside donc dans la somme à verser à chaque citoyen. Pour l’instant, il est question de commencer à un seuil de 500 euros par mois pour vérifier les impacts sur les individus. A-t-il des effets désincitatifs sur le travail ? L’incidence en termes de redistribution des richesses ? Là sont les bonnes questions. Si les inégalités sont devenues une problématique majeure au 21ième siècle, la mise en place d’un revenu universel ne doit pas signifier la fin du combat pour la répartition des richesses. Le revenu universel exonère les acteurs politiques, économiques et sociaux de tout effort visant à repenser le modèle de production à l'ère numérique. Il n'y a plus assez de travail pour tout le monde, restez chez vous et tenez, voilà de quoi vivoter (parce que, soyons honnête, avec 500 euros par mois vous n’irez pas bien loin !). Réfléchir à la transition entre le monde post-fordien et l'âge de l'algorithme ? Trop compliqué. Pourquoi ne pas simplement subventionner chaque individu ? C’est le risque avec la naissance du revenu universel, le voir utilisé à des fins politiques, comme vaseline, pour s’exempter du grand débat sur le partage des richesses à l’ère du numérique. Opter pour le revenu universel, c’est naviguer à vue tant ses effets exactes ne sont pas connus. Le rapport de la Fondation Jean-Jaurès prévoit qu’une somme à 1000 euros par mois pourrait avoir des effets néfastes sur le travail. Autrement dit, c’est une somme trop importante pour inciter les gens à aller travailler.

« Un raisonnement empirique sur la base de salaires horaires de réserve proposés par Rioux (2001) montre que les effets désincitatifs du revenu de base seraient importants dans le cas d’un revenu de base à 1 000 € mensuels. A contrario, ses effets désincitatifs seraient limités dans le cas d’un scénario à revenu de base à 500 €, en ligne avec une étude de l’INSEE sur l’effet désincitatif du RSA sur l’emploi, circonscrit aux personnes peu qualifiées. Le risque principal réside alors dans les salaires de réserve compris entre 5,61 et 6,35 € de l’heure, lorsque le revenu de base se situe entre 750 et 1000 € mensuels, soit 5,71 et 7,14 € de l’heure. A ces niveaux, les individus concernés perdent leur incitation à rechercher un emploi rémunéré, car ils perçoivent au moins autant avec le revenu de base. Ceci correspond à une population sans emploi depuis plus de 18 mois et représente plus de 2,4 millions d’individus. » (Héricourt, 22 mai 2016)

Le revenu universel bouleverse le rapport entre l’homme et le travail. Jusqu’à présent, le travail permettait de dégager un revenu pour vivre. Un revenu dépendant de la productivité de l’individu. La liaison entre évolution des salaires et évolution de la productivité du travail est intuitive : si le salaire "rémunère" la contribution du travail, une plus grande efficacité doit entraîner un salaire plus élevé. Sauf qu’aujourd’hui la donne a changé avec le progrès technique qui ne donne plus la possibilité du plein-emploi. Une situation qui va aller en se dégradant d’avantage. Le travail se raréfie et laisse sur le côté des personnes sans possibilités de se dégager un revenu décent. Le revenu universel est censé compenser cette évolution mais il change un rapport fondamental qui existait à présent : je gagne de l’argent parce que je travail. Avec le revenu universel, je peux gagner de l’argent sans travailler. Libre à moi de faire ce que je souhaite. Cependant, le travail n’est-il pas nécessaire à l’homme ? Voltaire disait déjà que « le travail éloigne de nous trois mots : l’ennui, le vice et le besoin ». Le travail émancipe l’homme dans le sens où il permet d’être considéré dans la société. L'étymologie même du mot « travail » renvoie à un instrument de torture ; Dieu condamne d'ailleurs Adam au travail, qui est le châtiment du péché originel. Le travail est donc une nécessité vitale à laquelle l'homme semble condamné, car, contrairement aux animaux, il ne trouve pas dans la nature de quoi satisfaire immédiatement ses besoins : les vêtements ne se tissent pas tout seuls, la terre doit être cultivée. Si le travail est vécu comme une contrainte pénible, il n'en est pas moins le moyen par lequel l'homme s'affranchit de la nature et conquiert sa liberté et son humanité. C'est ce que montre Hegel : en m'apprenant à retarder le moment de la satisfaction de mes désirs, le travail m'oblige à me discipliner. Dans l'effort, l'homme se rend peu à peu maître de lui : il se libère ainsi de la nature en lui (les instincts) en transformant la nature hors de lui. Faire taire la tyrannie des instincts, n'est-ce pas là précisément être libre, n'est-ce pas là la marque propre de l'humanité ? Le travail est donc nécessaire en un second sens : sans lui, l'homme ne peut pas réaliser son humanité.

Avec le revenu universel, où passe cet aspect de surpassement de soi-même pour se rendre maître de son propre corps et devenir humain ? Le rapport que l’homme a eu au travail à travers l’Histoire perd son sens et il faut repenser une société dans laquelle le travail n’est plus la pièce maitresse de la cohésion sociale. Sans travail, l’homme est libre de faire ce qu’il souhaite. Mais est-il libre sans la contrainte ?

Remarquons, comme le faisait déjà Kant dans l'Anthropologie, que cette liberté, la seule véritable, résulte de la contrainte : si l'homme n'y était pas contraint, et contraint nécessairement, il n'aurait jamais de lui-même la force de s'opposer aux appétits.

Un monde sans travail est-il souhaitable sur le plan philosophique ? Réponse dans une prochaine intervention.