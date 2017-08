Natacha Polony dénonce les pompiers pyromanes de l’islamisme radical

@Jonas





« regardez et écoutez les prédicateurs et imams dans les plus grandes mosquées de France endoctriner des centaines de milliers de musulmans au fondamentalisme islamique misogyne, antioccidental, antichrétien et antisémite »





Les fondamentalismes sont par essence anti-tout ! Mais le fondamentalisme musulman actuel, financé et orienté dans la totalité de l’Oumma par le Qatar (qui soutient activement les Frères Musulmans...) est surtout anti-Catholiques et anti-Orthodoxes et donc anti-France et anti-Russie... Leur bête noire : la laïcité !





On ne voit pas beaucoup d’attentats salafistes en Israël en se moment..., zavez remarqué ? Par contre Israël est en guerre contre les Musulmans qui combattent le salafiste wahhabite...





Dans les faits, l’Islam salafiste est, pour l’instant, allié aux protestants et aux Juifs, contre les Catholiques et les orthodoxes. Et ce n’est pas une simple caricature !