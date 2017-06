Non à la concurrence sur le transport ferroviaire !

Parmi les funestes idées poussées par l’UE, la mise en concurrence du transport ferroviaire est une des plus absurdes (à défaut d’être une des plus dangereuses, comme les autorisations complaisantes de produits toxiques comme le glyphosate). Une décision qui pousse la SNCF à un changement du nom de ses TGV, qui devraient devenir inOUI, abandonnant un actif de plus de 35 ans !

Le train est un monopole naturel

Alors, parce qu’il ne saurait y avoir qu’un réseau, les euro-libéraux ont eu l’idée de séparer le réseau de l’exploitation des lignes . C’est ainsi que la SNCF a été coupée en deux, en étant délestée de RFF, qui gère le réseau, alors que l’unicité de décision avait été une des clés du succès de notre réseau (malgré certaines limites). Mais outre la complexification de la gestion de cet élément fondamental de nos infrastructures, la mise en concurrence est une folie à plusieurs titres . En effet, les futurs concurrents de la SNCF, qui n’ont que faire du service public, vont se concentrer sur les portions les plus profitables, qui subventionnaient indirectement les autres. Encore un mauvais coup pour cette France périphérique décrite par Christophe Guilluy , et à laquelle nos dirigeants et l’UE ne pensent jamais...