« OGM : quand la science est partielle et partiale » 

La question fondamentale du propriétaire du Monde et donc de ses domestiques est :

comment empêcher Mélenchon d’être au deuxième tour ?

Le cœur du programme du grand mouvement la France Insoumise, édité en librairie sous le titre de L’avenir en commun, c’est la survie à long terme de l’humanité avec ce principe qu’il ne faut pas demander davantage à la planète que ce qu’elle peut recréer en remplacement.

Le reste en découle instituer en France à tous les échelons des comportements réellement écologiques et pour cela mettre fin au capitalisme financiarisé qui se moque de détruire la planète pourvu qu’il réalise un profit dans l’immédiat. Et donc de se donner les moyens politiques et financiers de le remplacer par une économie sociale et solidaire, dont le but est de satisfaire les besoins réels des gens avec des produits conçus pour être durables et réparables en bannissant tout gaspillage.

Les personnes qui prennent connaissance de ce programme l’approuvent et regardent si les autres s’engagent dans le même sens. Mais il n’y a personne !!!

Alors Le Monde publie un article anti-OGM pour faire croire le contraire,que cette préoccupation écologiste est une banalité politique, une évidence, pour le futur candidat solférinien, Valls, Macron, Fillon, Le Pen (non pas Le Pen !).

Subtile manœuvre ...