Patrons, travailleurs pauvres : la grande divergence s’amplifie

EXCELLENT ARTICLE mais qui prouvent que tous les pays occidentaux auront un méme code du travail.pendant que comme en angleterre on paye les gens a 4 ou 8E DE L HEURE.MAIS nous avons les grands bourgeois comme Collond ou Melenchon qui touchent un salaire de ministre ou l autre unsalaire de député europeens et on pourrait a l infini prendre d autre cas.les binatiaunaux ont compris qu en travaillant ou non en FRANCE ON POUVAIT ETRE MINISTRE OU 1E ministre et aprés se présenté comme députés a 13000e par mois et non un salaire de misére a 1000e.mais ces binatiaunaux n ont défendu la France pendant la guerre.un membre dont sa famille a été déportées