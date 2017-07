Pourquoi tant de haine envers les Juifs ...

Pour une fois je suis d’accord avec vous !





Je rajouterai humblement à vos propos que les juifs était aussi pour les catholiques ceux qui ont vendu le Christ aux romains, coupable de l’assassinat du Messie. (ou d’un prophète ches les musulmans).

Ne pas oublier non plus les raisons politiques, les juifs étaient souvent les banquiers dans l’europe catholique parce que leur religion authorise l’usure envers les non juifs (Bible et Coran plus universaliste l’interdise purement), les pauvres pouvaient être redevable auprès de juifs, et quand les puissants étaient trop endêtté, évidement..





Après cette haine est d’autant plus irrationel que le monde catholique et musulman sont une « évolution » du monde juif. Les musulmans ont par ailleurs sauvé de nombreux juifs du nazisme, incroyable et effroyable comme le conflit palestinien à endoctriné de nombreux croyants musulmans et juifs non concernés dans une réaction haineuse et aveugle aussi abject que le racisme le plus primaire..

Il n’ y a qu’a voir sur Internet les avis totalement polarisés que l’on rencontre tous les jours. Sur youtube je me suis déjà retrouvé presque accusé d’être un pro-sionniste colonisateur en 3 commentaires après avoir initialement critiqué une position de la France Insoumise, sur une vidéo concernant le parlement français ! Quel rapport bon Dieu ?





Dernier point qui me semble pertinant, les pratiques religieuses juives, qui sont assez fermé sur une communauté soudés pour ce que j’en connais (mal), facilitent certainement les suspicions et autres théories du complot lorsque vous avez besoin d’expliquer les malheurs du monde et que vous êtes un ignard..