Quand l’école n’apprend plus à écrire et à calculer

C’est le but de l’école qui est dénaturé. La vocation unique de l’école est de transmettre les savoirs, cette vocation est liée à la survie de l’espèce dans un monde de plus en plus complexe et dangereux. On en a fait une sorte d’outil d’égalisation sociale (forcément par le bas). Le nouveau but de l’école est de former un ’citoyen’ qui consomme, s’endette, joue avec la Française des Jeux, regarde le foot à la télé, gobe la propagande des médias et se déplace pour aller choisir entre Macron et Fillon.

Pourquoi lui apprendre les sciences ’dures’, les sciences humaines, etc... Pourquoi développer son esprit critique et tout simplement son intelligence.

L’école est maintenant, par choix, une fabrique de veaux !

Le problème de l’École n’est pas un problème technique, il ne peut plus être résolu dans le cadre strict de l’éducation, c’est un problème politique. Il ne sert à rien de se lamenter, et comme apparemment on ne peut plus rien attendre des urnes ....