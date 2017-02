Quand le Canada, la Grande-Bretagne et la France font le jeu des islamistes

@ Herblay

J’ai lu l’article du fig mag, il faut arrêter de dire n’importe quoi.

Voici la dernière ligne de cet article :



« Un Etat dans l’Etat, ou plutôt une islamisation rampante d’une partie de la société, ce que la France réussit, pour l’heure, à éviter même si son modèle de laïcité commence à être mis à mal. »

Le Figaro, c’est pas des gauchos, einh.



Le modèle anglosaxon, le communautarisme, est très différent de celui français, la laïcité.

Voici des données : Birmingham, seconde ville d’Angleterre, 1 000 000 d’habitants, 50% ’étrangers, 25% de musulmans. Trouvez-moi déjà une ville française où il y a 50% d’étrangers (= qui n’ont pas la nationalité, on ne parle pas des fameux immigrés de x génration, einh), où il y a 25% de musulmans pratiquants et rigoristes pour la plupart.

Donc, c’est quoi le modèle anglosaxon ? Les enseignantes peuvent enseigner voilées et le font (à la saoudienne, seuls les yeux sont visibles) ; les petites filles suivent les cours voilés ; l’enseignement privé et confessionnel est encouragé au nom des vertus capitalistes (’le secteur public, c’est le diable’) et subventionné (il y a eu un gros scandale récemment) ; les madrassas idem, etc etc.

Concernant la charia, vous dites n’importe quoi en disant qu’elle s’impose en douce car le gouvernement britannique lui-même l’a légalisée dans certains domaines (matrimonial, en particulier) ; c’est-à-dire que dans les tribunaux britanniques, aux frais du contribuable, la justice est rendue en fonction de la charia et au nom de l’islam.

Maintenant en toute honnêteté, cela est-il possible en France ? Est-il légitime de meugler qu’on est plus chez nous, etc,etc, Que le modèle français est pourrave ? Etc, etc.