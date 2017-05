Révélation : je suis un libéral-conservateur

Les élections présidentielles, malgré la faiblesse des débats et la course à l’audience permanente, ont peut-être un aspect positif : elles sonnent le glas du clivage Gauche/Droite traditionnel. Une nouvelle division des partis va voir le jour : d’un côté les libéraux, en faveur d’une plus grande intégration européenne, d’une participation plus poussée à la mondialisation et en faveur des accords de libre-échange. De l’autre les antilibéraux pour qui le protectionnisme, l’immigration contrôlée et la souveraineté sont des termes de bon aloi. Une nouvelle vie politique française va émerger et j’ai déjà trouvé mon camp : les libéraux-conservateurs.

Commençons par le début, qu’est ce qu’un libéral-conservateur ? Le libéral conservateur est un libéral partisan de combiner des critères libéraux en économie avec des mesures conservatrices sur le plan social. Déjà cette première condition est sujette à de nombreuses critiques comme c’est le cas du penseur Jean-Claude Michéa pour que le libéralisme économique mène inévitablement au libéralisme sociétal. Les deux libéralismes seraient-ils donc liés ? Pas pour un libéral-conservateur pour qui la famille, la propriété privée et les valeurs occidentales sont défendues. Leur conception de la société repose sur des bases culturelles (voir même héritière de la religion) alors qu’ils prônent des mesures plus libres sur le plan économique (liberté d'entreprendre, maîtrise des dépenses publiques, baisse des prélèvements obligatoire, etc…).

Sans surprise, le libéral-conservateur attache une haute importance aux sujets de société et entend vouloir défendre les valeurs et les institutions traditionnelles qui se sont accumulées au cours de l’histoire et qui ont résisté à l’épreuve du temps. Et le mal est incarné par les évolutions qui tentent de s’opposer à ces valeurs et qui veulent modifier la civilisation occidentales. Les conservateurs sont très disposés à voir l’utopie comme une menace qui ne peut être arrêtée que par l’autorité politique. Ils voient le progressisme irraisonné comme étant une inclination de la nature humaine d’où la nécessité de recourir aux institutions politiques pour protéger la civilisation. Raison pour laquelle un conservateur réfléchira à deux fois avant de considérer un changement important, de peur que l’avenir de la civilisation en dépende, ou du moins qu’elle risque d’en sortir affaiblie. Ce côté sombre de la nature humaine ne sera jamais éradiqué. Mais il peut être domestiqué par les institutions sociales, notamment la famille, la religion et l’autorité politique. Les conservateurs reconnaissent aisément avec les libéraux que les marchés récompensent les vertus de prudence et de patience. Mais ils les accusent systématiquement de saper les traditions culturelles, en mettant la vulgarité à égalité avec le sublime, sans hiérarchisation morale. Ils voient dans la défense libérale du marché une promotion de la marchandisation du monde et de l’humain.

Malheureusement, la lacune actuelle qui vise à stigmatiser les conservateurs proviendrait essentiellement « du malentendu qui continue de frapper la notion de conservatisme en France », trop hâtivement réduite au champ politique, moral ou social et surtout trop facilement assimilée à une posture dogmatique tendant au refus de toute évolution ou progrès. Les clichés paraissent donc avoir la vie dure, particulièrement en France où l’on n’a pas vu que le « conservatisme » dont il était question ici ne relevait pas d’une doctrine politique ou sociale défendant certaines idées ou valeurs, mais plutôt d’une « disposition à penser ou agir ».

Être conservateur est donc une « disposition » et non une croyance ou une doctrine comme le spécifie le philosophe britannique Michaël Oakeshott dans son œuvre Du Conservatisme [1] . Une disposition à certaines pensées ou comportements, comme par exemple employer et apprécier ce qui est disponible plutôt que souhaiter quelque chose d’autre. Ou encore, estimer le présent en raison de son caractère familier. Il s’agit donc d’un état d’esprit comme l’explique Oakeshott « Être conservateur est une disposition qui sied à l'homme particulièrement conscient d'avoir quelque chose à perdre et qui lui tient à cœur. […] Être conservateur, alors, c'est préférer le familier à l'inconnu, l'éprouvé à l'inédit, le fait au mystère, le réel au possible, le limité à l'illimité, le proche au distant, le suffisant au surabondant, le convenable au parfait, et la joie présente à un utopique bonheur. Les relations et les loyautés familières seront préférées à l'attrait d'attachements plus utiles ; acquérir et agrandir importera moins que garder, cultiver et aimer ; la douleur de la perte sera plus aiguë que l'excitation de la nouveauté ou de la promesse. »

Sur le plan économique, ils reconnaissent l’importance de l’Etat mais préfèrent le voir recentré et limité à ses fonctions régaliennes (police, justice, armée et la monnaie). Une tendance qui est inscrite dans la Droite de ces dernières années, la volonté de promouvoir les libertés économiques pour laisser livre court à la méritocratie. L’égalité des chances économiques en faisant reposer l’effort sur le libre-arbitre de l’individu. Ainsi, Ronald Reagan et Margaret Thatcher sont des idéaux souvent cités par les libéraux-conservateurs, pour leurs capacité à concilier les libertés économiques avec un ordre sociétal défini. Ce mouvement tend à concilier intelligemment réforme économique et tradition culturelle afin de faire évoluer la société sans la bouleverser.

Pour finir cette intervention, je citerai la belle et courte phrase de Benjamin Disraeli[2], qui résume très bien la pensée d’un libéral-conservateur qui aspire à « réformer ce qu’il faut et conserver ce qui vaut ». C’est donc une politique du juste milieu qui est vantée en ayant un regard prudent sur les évolutions technologiques et le bouleversement des mœurs.