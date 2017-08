Scandales : Neymar monte, Macron descend

Le ballon roule à prix d’or, les APL fondent pires que le soleil brula Icare ! Pourquoi ne pas taxer tous transferts de sports juste 2% pour les Resto du Cœur !

Le transfert de Neymar est un superbe coup pour le PSG. Mais c'est aussi un incroyable investissement financier, symbolisé par cette clause libératoire de 222 millions d'euros.

Évidemment un record dans le monde du football. Payer la clause libératoire de Neymar afin de permettre « le transfert du siècle », les dirigeants du PSG vont faire exploser les compteurs.

A ce jour, le record était détenu par le Français Paul Pogba avec son arrivée à Manchester United en provenance de la Juventus pour pas moins de la somme de 110 millions d'euros.

Concernant le versant financier du transfert, les détails sont pour l'instant confidentiels.

Le salaire du joueur est estimé à 30 millions d'euros net par an. L’agent du joueur Wagner Ribeiro a simplement assuré que le Paris Saint-Germain allait régler la clause du Brésilien, qui permet de racheter son contrat avec le FC Barcelone. Passage obligé comme a pris soin de le rappeler le club catalan. Pas de souci pour le clan Neymar : nous allons payer la clause.

A partir du moment où Neymar m'a donné le feu vert, le 1er août, je suis allé à Paris et j'en ai ramené une proposition du PSG pour payer la clause, ce qui sera fait dans les prochaines heures », a assuré Wagner Ribeiro. Découvrons à quoi cette somme astronomique correspond.

Les réalités des dessous de table. Le club PSG a réfléchi à plusieurs montages financiers extrêmement complexes pour payer la clause de départ de 222 M€ de Neymar à Barcelone.

Mercredi, Neymar était bien présent au centre d'entraînement du FC Barcelone.

L'attaquant brésilien n'est pas venu pour jouer mais pour dire au-revoir à ses coéquipiers.

Après 42 minutes précisément passées à la Ciutat Esportiva, le joueur a plié les gaules.

Destination, Paris où il devrait s'engager contre une somme record de 222 M€.

Enveloppe sans timbre qui effacera des tablettes la transaction jusqu'alors de référence de Paul Pogba l'été dernier à Manchester United.

Les avocats fiscalistes du PSG ont retourné dans tous les sens le problème du paiement de la clause de départ du Sud-Américain car le club parisien ne peut pas inonder le marché des transferts sans limite.

L'UEFA et le fair-play financier veillent au respect d'une règle d'or avec un principe simple : on ne peut dépenser plus d'argent qu'on en gagne. Premier montage très cher évalué entre 350 et 400 M€.

Si le Paris SG décidait de financer l'opération de sa poche, il devra rajouter aux 222 M€ de la clause de départ l'équivalent de 40% de cette somme au fisc espagnol (soit 88 millions), une prime à la signature et le paiement de commissions aux intermédiaires « C'est une opération qui couterait entre 350 et 400 M€ », analyse Thierry Granturco, avocat spécialisé dans le droit du sport.

Ce montage trafic, s'il n'est pas validé, exposerait le club parisien à une sanction de l'UEFA pouvant aller jusqu'à l'exclusion des coupes européennes.

Montage est atypique mais juridiquement il n'est pas si exotique que cela !

Le PSG a aussi planché sur une opération très subtile pour s'affranchir des contraintes du fair-play et de certaines taxes.

Le quotidien catalan Sport a même qualifié ce montage « d'œuvre d'art ».

Le Qatar, propriétaire du PSG, a eu l'idée de proposer à Neymar un contrat via un fonds d'investissement qatari.

Procédé qui change tout ou presque.

Neymar bénéficierait d'un contrat de prestation de service avec le Qatar pour vendre son droit à l'image. On s'oriente vers un montage atypique mais juridiquement pas si exotique que cela, explique l'avocat.

Passant par une tierce partie, le PSG économisera beaucoup d'argent !

Le Brésilien deviendra : Ambassadeur de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar contre une somme colossale de plusieurs centaines de millions d'euros.

Avec cet argent, l'attaquant paiera lui-même sa clause libératoire de 222 M€ en évitant les charges dues au fisc espagnol évoquées un peu plus haut, empochera au passage l'équivalent d'une prime de signature et rétribuera des intermédiaires après s'être engagé avec le PSG en tant que joueur libre.

Dans une opération où le PSG aurait avancé la somme à Neymar pour qu'il paie sa clause lui-même, le club aurait eu à payer des charges sur ce que le fisc français aurait pu considérer comme une avance sur salaire.

N’étant plus du tout sur le territoire français. Ce montage avec une tierce partie échappera donc à toute imposition sociale et fiscale française, précise Thierry Granturco.

Le FC Barcelone furieux

Opération diabolique qui a provoqué la colère du FC Barcelone.

Dans un communiqué, les Catalans n'ont d'ailleurs pas mentionné une seule fois le club français en annonçant qu'ils prenaient acte de la décision de Neymar de quitter le club en s'acquittant de sa clause de départ. Ils ont déjà fait savoir qu'ils allaient jouer de tout leur poids auprès du fair-play financier pour dénoncer cette dépense pharaonique qu'ils estiment déguisée.

Car au final, le PSG recruterait Neymar sans avoir eu à dépenser un seul euro de sa poche et sans être entré non plus en négociations avec le Barça !

Le joueur a tout géré, seul. Les vice-champions de France n'auraient plus qu'à assurer le salaire du joueur, estimé à 30 millions d'euros net par an. Une broutille dans un océan de liquidités.

Sources diverses revues sportives et Le Panda

La honte du siècle : Il faudrait travailler sur la base du SMIC durant 16099 années pour atteindre non seulement un tel salaire, mais aussi un transfert qu’aucune décence humaine ne peut trouver comme convenance. L'arrivée de Neymar au PSG va-t-elle virer à la crise diplomatique ? Dans un communiqué publié jeudi 3 août, la Ligue de football professionnel, qui organise le championnat de France de Ligue 1, demande à son homologue espagnole de ne pas bloquer le transfert du prodige brésilien.

La Ligue espagnole empêche pour le moment le transfert. Plus tôt dans l'après-midi, la Ligue de football professionnel espagnole a annoncé avoir rejeté le paiement de la clause libératoire du contrat du Brésilien Neymar avec le Barça, du montant de 222 millions d'euros.

Neymar a fait ses adieux au vestiaire barcelonais. Neymar a annoncé son départ à ses coéquipiers, mercredi matin. "Il est venu s'entraîner comme prévu et a communiqué à ses coéquipiers qu'il s'en allait", a expliqué un porte-parole du club. "L'entraîneur Ernesto Valverde lui a donné l'autorisation de ne pas s'entraîner et d'aller s'occuper de son avenir."

Un transfert presque officialisé sur les réseaux sociaux. Lionel Messi lui a adressé un message sur Instagram : "Ça a été un plaisir énorme de passer ces années avec toi, 'amigo' @neymarjr. Je te souhaite beaucoup de chance dans cette nouvelle étape de ta vie. A la revoyure." Neymar lui a répondu : "Merci mon frère. Tu me manqueras, mec !"

A ne pas en douter c’est la meilleure façon d’empêcher l’ex premier ministre de la France de retourner voir jouer le Barca contre le PSG aux frais de l’Etat français.

Sans omettre que c’est indéniablement la meilleure façon et manière de dégouter les jeunes et moins jeunes de jouer au ballon rond pour une tenue de sports. Puis ne pas omettre que cela va faire surement parler lors de coupe du monde au Qatar.

Durant ce temps les sportifs montent à l’or et notre Président de la République est en baisse permanents à 39% et Neymar escalade Paris à 100 fois plus, car le coût global se chiffrera à plus de 400 millions d’euros. Victoire Neymar a signé au PSG Macron la France le tombe dans le vide.

Le Panda

Patrick Juan