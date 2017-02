Slogan de Paris 2024 : c’est Coubertin qu’on assassine

Pour info :

Le communiqué de l’Académie face à ce merveilleux acte de soumission de nos « zélites », avec en tête la démente Hidalgo, qui veut marquer l’histoire de son nom et de la dette gigantesque qui va encore plomber tous les citoyens (et pas seulement les abrutis de Paris qui ont voté pour cette hystérique), mais c’est pas grave, tant qu’on aura du « festif » à refiler aux bobos qui s’emmerdent tellement dans leur nouvelle ville-citadelle !

Après le mur en verre autour de la tour de Gustave, je suggère à la Hidalgo’s bobo team, de bâtir un énorme mur autour du grand Paris, pour bien se protéger du peuple populiste, des sans-dents (expression de son ancien amant), bref de cette France périphérique qui fait peur à cette brillante élite et sa cohorte de larbins qui croient que s’ils cessent de s’agiter, forcément la planète cessera de tourner !

And at last, special message to the Hidalgo’s bobo team....you wanna use English, well ok for me...you know what guys.... ? FUCK OFF and burn in hell !

Le 16 février 2017 Langue française Communiqué de l’Académie française sur le slogan retenu par le comité de candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques adopté à l’unanimité de ses membres dans sa séance du jeudi 16 février 2017 Communiqué de l’Académie française sur le slogan retenu par le comité de candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques adopté à l’unanimité de ses membres dans sa séance du jeudi 16 février 2017 Le comité de candidature de la ville de Paris pour les Jeux olympiques de 2024 a retenu comme slogan « Made for sharing ». Il a été dévoilé le vendredi 3 février lors d’une projection géante sur la tour Eiffel. Ce slogan a déjà été utilisé lors de campagnes publicitaires pour les bonbons de la marque Quality Street, les biscuits « Cadbury Snaps » et les pizzas à découper de la chaîne Burger King. Or les Jeux olympiques modernes ont été fondés en 1894 par le baron Pierre de Coubertin. L’article 23 de la Charte olympique dispose que « les langues officielles du Comité international olympique sont le français et l’anglais » – dans cet ordre. Même si le comité de candidature a prévu une version seconde de ce slogan, en français – « Venez partager » –, l’Académie française exprime à l’unanimité sa réprobation devant la décision du comité d’accorder la priorité à la langue anglaise pour porter la candidature olympique de la ville de Paris. Adishatz Secession vite !

