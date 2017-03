Terroristes en jupettes

Des femmes, certaines femmes enfant, prêtes à l'action dès aujourd'hui et préparées pour demain pour des attentats suicides

La confirmation de ce nouveau phénomène récent en France, mais connu en Tchétchénie et Palestine, a été dévoilée par cette tentative d'attentat avec une voiture remplie de bonbonnes de gaz.

Cantonnées autrefois au rôle de mères nourricières des futurs djihadistes on les retrouve maintenant dans les actions terroristes.

L'ampleur du phénomène ne cesse de grandir.

Les femmes djihadistes françaises forment le groupe le plus important de femmes djihadistes en Irak et Syrie.

Certaines de ces femmes ont fait des études universitaires, elles sont très jeunes entre 14 et 24 ans.



http://www.lci.fr/justice/trois-adolescentes-qui-se-surnommaient-les-lionnes-soupconnees-d-actions-terroristes-ont-ete-mises-en-examen-par-un-juge-parisien-2028110.html



Chez les mineurs les femmes prêtes au djihad sont plus nombreuses que les hommes.

Certains prétendent à tort que la préoccupation religieuse n'est pas le moteur. Leur argument absurde « La plupart des djihadistes n'ont même pas lu le Coran »

Combien de Chrétiens ont lu la bible ?

Combien de communistes ont lu le manifeste de Marx et Hengels ?

Si vous vous ressentez Musulman, vous récitez la CHAHABA et vous êtes convertis immédiatement à l'Islam, ensuite vous avez toute votre vie pour approfondir votre foi.

Leurs motivations

Elles sont multiples mais le point commun le mieux partagé, la motivation première est

-La haine de la France.

Pour diverses raisons

-Les faits d'Islamophobie ressentis en France

- les actes de guerre contre leurs frères Musulmans, Irak Syrie Libye

- ghettoïsation et auto ghettoïsation.

--un malaise identitaire profond.

Les séquelles de la colonisation.

Les méfaits de la repentance à répétition les confortent dans leur rejet de la France

Comment pourraient-ils aimer les Français qui par la voix de Macron, et d'autres sont accusés de crimes contre l'Humanité.

Ils affirment aussi haut et fort que la culture Française n'existe pas, alors qu'elle devrait être notre bien commun, et qu'elle est reconnue partout dans le monde.

Comment aimer un peuple qui ne s'aime pas lui même ?

Comment s'intégrer à une nation se déclarant coupable de tant de crimes, et dont les dirigeants passent leur temps à s'auto flageller et sont dans la repentance compulsive ?

Impossible pour eux, on leur donne toutes les raisons de ne pas nous aimer.

Ensuite des motivations multiples

-Le rejet de la civilisation occidentale

-Leur conception du rôle de la femme complémentaire à celui de l'Homme, en contradiction complète avec nos conceptions actuelles.

- Leur soumission à Allah et non à l'Homme.

-le dégoût de nos sociétés décadentes, et leur recherche d'un idéal de vie.

-La recherche de l'Homme idéal, chez le djihadiste.

- leur rôle essentiel pour faire franchir le pas aux hommes, Elles ont un exemple, et les mères de futurs combattants pour le Califat

Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre douce France, 16.000 radicalisés dangereux chez nous, dont 2000 femmes et quand on sait que ce sont les minorités qui écrivent l'histoire et pas les majorités silencieuses, on ne peut qu'être inquiets.

Les Français ne parlent plus au Français, on vit en groupes communautaires. Certains Français n'aiment plus la France, ils la détestent même.

Ce n'est plus l'assimilation, pas même l'intégration, mais la désintégration.

Leur rejet de la France, ils le chantent aussi

Quelques succès de rap qui parlent de ce rejet et de ce contentieux.

Mafia K'1 fry

j'suis fier d'être rebeu. J'peux pas trahir mon couscous au lait caillé. J'ai passé toute ma jeunesse à racaille (...) Comme le gros Nacine, le gros Nordine, mes potos Les Algériens, danger ils ont du mal à nous gérer Les Algériens, danger le passé on l'a mal digéré

Lunatik

Extraits de leur chanson « Mauvais Oeil » :

Les colons nous l'ont mis profond, A l'envers on va leur faire, On est venu récupérer notre du Dans vos rues on va faire couler votre pu Attends toi à plus d'un attentat Ici en France, loin des ambiances « pétard » 14 juillet Microphone ouvert et nos actions s'amorcent féroces A.L.I., Booba, Lunatic, Hauts de seine, on te saigne.