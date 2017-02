« Théo et sa famille au coeur d’une enquête financière. »

Bien sur, pas question ici de faire le procès de Théo et de sa famille, tant que la justice ne sera pas passée et aura tranché. L'important c'est que l'information ne fasse pas l'objet de blocages pour des raisons obscures.

Pourquoi je parle aujourd'hui de cette affaire qui traîne depuis de longs mois. parce qu'étrangement, personne ne veut en parler. Un silence assourdissant règne sur cette affaire.

Silence complet des médias, des politiques, de tous ceux qui ont soutenu THEO depuis le début de l'affaire de son arrestation qui s'est très mal passée.

Silence et ignorance, ignorance à cause du silence ?

Télévision muette sur cette affaire qui vient d'être dévoilée tardivement par la presse, et que nos journalistes d'information semblent découvrir..

Pendant des semaines suivant la violente arrestation, les voisins, les amis, la famille, les avocats, les artistes, les associations, les journalistes, les Lycéens ont défilé sur nos écrans pour jurer main sur le cœur que ce jeune homme et sa famille était irréprochables et même exemplaires. Le maire D'Aulnay Bruno Beschizza a couru de plateaux télé en plateau télé en clamant haut et fort « La famille de THEO est très respectable ».

Lui aussi ignorait cette affaire, il ignorait les déboires de cette association ? Gravissime pour un maire !

Alors il y aurait un petit doute non ?

A la décharge de certains, il faut dire qu’ils ignoraient les faits dévoilés, mais dévoilés avec parcimonie ces jours-ci.

Encore une fois, nos journalistes n'ont pas fait leur boulot.

Leur travail qui est d'enquêter un minimum et d'informer. Pas de prendre parti et de se lancer dans des campagnes 'pour' ou 'contre'.

Je m’efforce de croire que c'est de l'incompétence et non de la dissimulation, sinon ce serait encore plus grave.

Il y a une presse qui va plus loin, LIBERATION qui dénonce le fait qu 'on vienne de divulguer cette affaire. La déontologie des journalistes, ils s'assoient dessus, Ils sont en faillite et rachetés par les financiers, pas étonnant une presse qui se refuse à informer suivant ses positions politiques et idéologiques ne peut être crédible.

En quoi consiste cette affaire. Son déroulé.

Une enquête préliminaire est ouverte depuis juin 2016 à BOBIGNY pour suspicion d'abus de confiance et escroquerie.

Enquête ouverte à l'encontre de l'Association AULNAY EVENTS qui a mis la clef sous la porte depuis plusieurs mois, son projet ''prévention et entraide.''

Son président Mickaël LUHACA

entre Janvier 2014 et 2016 subventions de l'état 675.000 euros pour, l'embauche et la formation de 30 animateurs. En 2015 contrôle de l'inspection du travail qui cherche la justification de ces emplois. Ils trouvent que les huit membres de la famille ont reçu en par virement 170.0000 euros par virement, dont 52.000 euros pour le seul THEO. 80.00 euros auraient été retirés en liquide, mais on n'en connaît pas la destination. Que cette association a en plus une dette de 350.000 euros envers l’URSSAF qu'ils n'ont pas payé. Qu'en parallèle Avec Grégory un des frères, des sociétés commerciales auraient été montées dont une de communication, PRINSTALIK qui avait son siège à l'association et qui a été mise en liquidation. En avril 2016 ils transmettent leur dossier au procureur de la république de BOBIGNY Depuis huit mois aucun membre de la famille n'a été entendu. Pourquoi ? explication de spécialistes judiciaires. Soit en entend les suspects au début de l'affaire (c'est le cas de FILLON ), soit on attend la fin de l'enquête, c'est le cas pour la Famille LUHACA.

Mais si les faits sont avérés,

Soit il y a escroquerie familiale aux aides de l'état

Soit une gestion particulièrement irresponsables et catastrophique

Déclaration de Mickaël qui plaide dans ce sens

« Attention je suis un entrepreneur de base, je fais beaucoup de projets je me suis souvent loupé car je n'ai pas toutes les compétences, ni moi ni mes frères ne sommes des experts

Mais oublions un moment le lien THEO avec cette affaire

Penchons nous sur ces associations qui fleurissent dans nos banlieues

La question que l'on doit se poser.

Comment peut-on confier de telles sommes à des associations, sans contrôler au minimum la qualification des gens à qui l'on confie cet argent, leur capacité à exercer cette mission, à gérer une entreprise,et surtout le suivi de l’utilisation qui en est faite. C’est quand même l'argent des contribuables, notre argent qui est ainsi dilapidé.

Responsabilité énorme des politiques, de l'état et des médias qui ne dévoilent pas ces pratiques qui ne se limitent pas à ce cas.

Le secteur associatif coûte une fortune au contribuable 3,5 du PIB et des associations fantaisistes et incongrues sont subventionnées sans la moindre raison avouable et le moindre contrôle.

http://www.lesenquetesducontribuable.fr/2013/02/01/associations-le-scandale-des-subventions/42176

Ce problème n'est que le sommet visible de l'Iceberg d'incompétences de ceux qui prétendent nous gouverner depuis des décennies.

Le constat de l'état de délabrement de la liberté et de la pluralité des médias entre le mains de la grande finance.

La France s'est classée 45 EME dans le classement mondial de le liberté de presse fait par reporters sans frontières, a perdu 7 places l'année dernière.

https://rsf.org/fr/classement#

N'attendez pas qu'on vous prive de l'information pour la défendre !

Un exemple de privation d'information scandaleux.

Marin, agressé pour avoir défendu un couple à Lyon : sa mère raconte son combat.

Le jeune homme s'est retrouvé dans le coma après avoir été agressé pour avoir défendu un couple menacé par des 'jeunes à Lyon'. Sa mère Audrey raconte à "l'Obs" comment il tente de se reconstruire.

Où sont les médias ? Absents, étrangement absents, pourquoi ?

Le courage de ce jeune étudiant n'est pas reconnu, cité en exemple, récompensé, Hollande n'est pas allé à son chevet, le maire de Lyon non plus.

Pourquoi cette indifférence générale ? Manque d'informations ? Les médias décident de qui mérite la compassion et doit susciter l'intérêt et de ce qu'ils laissent dans l'ombre pour des raisons obscures qu'eux seuls connaissent.

Où sont les manifestants, où sont les associations, Les touche pas mon pote et consorts ? Absents, si les médias ne les titillent pas, ils ne bougent pas. Lamentable !!!!!!

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170221.OBS5539/marin-agresse-pour-avoir-defendu-un-couple-l-emouvant-appel-a-l-aide-de-sa-mere.html

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/on-est-loin-d-avoir-recupere-notre-marin-raconte-la-mere-de-l-etudiant-agresse_1882319.html