Uber, moitié Attila, moitié sangsue

Amis humains en souffrances multiples totalement incomprises , ultra riches compris souvent en pire malgré les robinets en or.. bonjours...voila là une des milliards de conséquences prévisibles, inévitables , logiques de causes que nous chérissons aveuglément tous car le maître nous a programmé pour cela pour bien nous voler et nous la mettre profond avec notre consentement......SAUF exceptions qui grandissent...yeah baby yeah

Nous avons , dans le monde occidental avant tout mais plus seulement et pas seulement, créer un monstre à partir de nous mêmes, de ce que l’on est devenu....mentalement...on fait des machines...OK..

ce monstre est la pensée, pas en elle même à l’origine mais elle le devient si, que j’appelle pensée analytique qui le devient si à l’age adulte donc fini physiquement elle est la seule capacité en marche...le plan n’est pas celui là, nous devons mettre en route nos autres capacités qui elles n’analysent pas ...je le sais comme d’autres par expériences, certains ne le savant pas que c’est de cela dont il s’agit, bien qu’en en connaissant certains aspects par expériences, par exemple dans le cas de EMI ou de NDE qui sont en fait des moments de vie....telle que cela devrait se produire pour nous..mais aussi dans bien d’autres cas...

La pensée ,vitale pour survivre, une des fonctions de notre psyché, en général la seule qui reste en marche depuis genre + ou - 5000 ans ( selon énormité du mensonge historique) , ce que relaye l’allégorie hermétique de Eve et de Adam...entre autre....il n’est pas prévue qu’elle fonctionne seule, c’est un moyen, un outil, à ce titre autre chose doit l’influencer, l’utiliser...la guider...

Concernés uniquement par les effets superficiels, et encore après que ils se soient produit, nous sommes désemparés....ne s’en prendre que aux effets superficiels de causes volontairement ignorées est un acte stupide ce qui irait de mon point de vue si les conséquences n’en étaient pas tragique, mortelles pour beaucoup.., effets qui par polarité renvoient au fait que nous ne sommes plus intelligent....pour moi l’intelligence est avant tout globale...elle peut s’immiscer bien sur ensuite dans le particulier..., le particulier lui n’a pas d’intelligence si il fonctionne en solitaire, il a des capacités techniques....

Alors prendre Uber ou tout autre sujet comme sujet non relié à ce que nous sommes devenus revient à ne voir que le tout petit bouton même pas visible sur l’épaule.....et décrire le corps humain à partir de ce bouton....çà n’a pas de sens...

et bien c’est précisément ce que l’on fait....

c’est la fuite des humains dans le ballets de boucs émissaire dont le seul but est de ne jamais se remettre en question soi même, pourquoi fait on cela ? je le sais pour moi même...sans avoir vécu ces révélations du programme de la pensée je ne le saurais pas non plus...ceci fait parti des incroyablement nombreux effets secondaires non recherchés lorsque l’on vit la souffrance de nos vies ....

Or nous ne faisons que fuir....or je suis la souffrance...je ne peux me fuir sauf par le suicide qui est je le sais la porte d’entrée de cette tragédie..je souffre, j’essaye de fuir, je ne peux pas...etc

si on ne va pas dans cette direction alors je vais essayer d’atténuer la souffrance de ma non vie, de ce non sens...travail 24/24, alcool, drogues, sport à outrance, sexe, possessions, argent, pouvoir , j’essaye de m’y habituer, de résister, de nier, de faire face etc TOUT ce que l’on fait à sa racine est une fuite....impossible ...quelques fois pendant un moment , je vais mieux ..puis patatras tout retombe à nouveau et je dois augmenter la dose..

si on prends les pseudo élites, des malades mentaux comme nous tous mais en pire, ils sont si déments parce que malgré tout ce qu’ils ont leur vie est toujours souffrance, peurs, terreur, angoisse, refus de la mort qui rode = refus de la vie....ils s’en prennent aux autres comme le petit trou du cul le fait dés la crèche..pour se venger, pour blâmer les autres de leurs propres échec dans la vie, de leurs souffrances etc

Nous devons comprendre que ils ne vont jamais s’arrêter, d’eux même ils ne le peuvent plus , ils sont définitivement passé du coté obscur.....

Tout ceci nous parle...nous avons une société dite compétitive qui est en réalité une société qui élimine, vol, tue etc ça ne marche pas sauf de cautionner les crimes de masse et tout ce foutoir ...qu’indique alors par polarité cet état de fait ?.....il faut abandonner l’élimination appelée compétition par le maître pour mieux nous gruger..car çà fait mieux ,surtout que comme des cons nous aussi pratiquons cette élimination dans le sport, dés l’école nous sommes PROGRAMME dans ce sens,ensuite partout ailleurs également.....sport qui devrait n’être que un moyen d’être en forme..

sans cela, des que il y a coopération volontaire,partage équitable entre tous, le maître disparaît..il ne faut pas l’éliminer sinon nous serions comme lui, il doit être empêché de nuire et intégré au collectif volontaire donc coopératif.. d’une manière x..........le vol aussi, la guerre aussi sont finis avec cette sécurité collective..tout probleme peut être résolu, il y a abondance suffisante des nécessites vitales, il y a aussi la sécurité relative qui sera la seule que nous n’ayons jamais...etc

c’est le seul chemin mais la pensée n’est pas le programme qui va être capable de mettre cela en œuvre...la pensée si elle fonctionne seule c’est machines,guerres,vols,conflits ,crimes de masse etc..

mais alors que faire ...................