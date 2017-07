Un Pas réel du Vél d’Hiv

On est venu chercher deux enfants et leurs parents. On les a séparé. Puis on les a expédiés dans un train vers l’horreur. Puis on les a gazés. Avec leur peau on a fait des abat-jour.





Juifs, communistes, résistants, tziganes, malades mentaux ?

Qu’importe qui ils étaient, ce qu’ils faisaient, ce en quoi ils croyaient,





Cela commis par des bêtes immondes qu’on ne peut appeler des humains. Moins que des chacals.

Voilà l’essentiel. Le reste c’est du pipi de chat