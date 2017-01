Votes et Justices en France

LA PLACE DES FEMMES EN POLITIQUE

Un état des lieux, où pratiquement plus personne ne sait plus où moins qui il est, la disparité entre propos et actions restent plus indécentes que les éruptions du Vésuve, voire les cendres d’Islande.

Essayons de tenter de comprendre une partie partielle de faits, réels constats de nos sociétés.

Les votants en France aux diverses élections en cours, sont coulés à la hauteur de la soi-disant parité. La Loi existe, les partis préfèrent payer des amendes et ne pas écouter, la justice qui donne la vie, une offrande sans miracle, dont certains font une parodie assassine :

Une interview vivante « Présumé Coupable » démontre que la séparation des pouvoirs reste un leurre, qui guillotine la cellule familiale. Il en résulte presque à l’identique à ce que nous vivons dans les urnes puis l’état de la France mariée de force à l’Europe.

Les votes en France pourraient lorsque l’on perçoit la position du président de la République de l’époque Jacques Chirac, la reprise politique par Nicolas Sarkozy de l’affaire Outreau !

N’ayant d’axe ni François Fillon, ni via Emmanuel Macron ; surprenant que certains médias et d’autres sortent en ces moments, là, où, la gauche à priori meurt. Dixit un proverbe : Faite remuer de l’eau chloré ou pas, il arrivera des bulles, non papales selon la position de certains ! François Fillon – Emmanuel Macron. Honteux ou dangers ?

Femmes, hommes, ayant une conception différente ; des divergences à plus de 82%, des conceptions scandaleuses, ces dernières se vengent à juste titre, elles ne peuvent voter en France que depuis 1944.

Le privilège que la femme possède, avec sa conception d’offrir la vie, la relation mère-enfant, l’homme est totalement incapable de le ressentir, en certains cas le comprendre oui.

La stabilité du milieu familial, malgré la force physique de l’homme, a appartenu de tous temps à la femme, à la Mama, le plus fort des hommes ne peut nier faire en majorité appel à sa mère, face à une difficulté lourde ressentie dans sa propre douleur.

La manière dont le foyer parental évolue, jusque dans l’isoloir car dans la majorité des familles traditionnelles ce sont les femmes mères qui guident la ligne de conduite.

L’observatoire des inégalités, fait prendre acte de la place que les femmes devraient tenir en divers stades.

Bien peu sont ceux à comprendre, rendront-ils comptes de l’absence des parités ?

Deux paramètres, une femme décède sous les coups violents de son compagnon en France tous les trois jours, juxtaposant ces drames inadmissibles l’on constate que la dite violence, se répercute aussi des femmes vers les hommes.

Ces dernières tuent un homme, tous les 14,5 jours. Ce qui témoigne s’il le fallait le manque de communications allié à la prévention vis-à-vis des couples.

Que font nos élu(e)s pour lutter contre ce fléau ? Ils briguent un mandat électif, ainsi se créer le manque de civisme. Les démonstrations sont plus qu’évidentes ?

Les scandales dans les élections vont bien plus loin, il suffit de constater que les VIP de la gauche à la droite peuvent voter sur de la haute moquette, en dehors de la base, alors pourquoi se priver de blesser un peu plus, alors que les dettes de la France s’amplifient ? Un scandale de taille, mais en parlent-ils ?

La démonstration est faite François Hollande au Chili, la gauche a besoin de qui pour la pousser au suicide ? Il a été président du P.S. et il s’abstient de voter aux primaires !

Il semble réellement oublier que c’est l’union de l’ensemble de la gauche qui en a fait un président, le résultat est là, sans parler des mensonges de Nicolas Sarkozy qui l’ont bien aidé.

François Hollande ignore, utilise le « droit de vote » comme une vengeance, à divers échos ?

Il semble bien difficile, dans ces conditions, d’entrevoir la famille du P.S. présente briguer une suite présidentielle !

Certains iront jusqu’à faire la comparaison, entre la manière dont il a reçu de sa compagne la citation, à plusieurs millions d’euros : Merci pour ce moment. Pathétique espace de 9 années !

Un Président ne devrait pas dire cela ! Comprendra-t-il un jour ?

Les valeurs de votes et d’expressions de la France se meurent par la tête de l’Etat ?

Pour pousser à une certaine forme de révolte Serge Lama, l’avait déjà intitulé Au Chili comme à Prague, le sens de l’art, il l’avait déjà exprimé en une souffrance disproportionnée.

Davantage de femmes, parfois réduites à une certaine forme d’esclavage ; dans la sphère politique mais on est encore très loin de l’égalité. Le principe du harem byzantin !

La loi de juin 2000 sur la parité a contribué à une meilleure représentation féminine dans les exécutifs nationaux et locaux. On peut comprendre la poussée du féminisme ?

Seulement 26,9 % de femmes siègent à l’Assemblée nationale.

Au rythme actuel de progression en nombre de sièges obtenus par les femmes, la parité devrait être atteinte, peut-être d’ici ¼ de siècle. Au moment, où les urnes seront chez nous.

Sur le plan local, uniquement trois femmes sont à la tête d’une des 13 régions, alors qu’elles représentent près de 50% des conseillers de ces instances !

Aux frontons des municipalités, 16 % des maires sont des femmes, l’objectif augmente oui sur des postes subalternes, on constate que 40,3 % des conseillers municipaux sont des femmes.

Comment peut-on croire que Marine Le Pen va remporter la palme de la bêtise des votants en France ? Pouvoir penser que L’enfant d’un autre peut être le nôtre, quel beau fruit de gagné !

Marine Le Pen, ce n’est point une question de parité, c’est la réalité d’une parité familiale.

D’ailleurs nous devons avoir mauvaise mémoire, il semble que sa position s’est axée sur celle des machistes, son père en tête, qui a fait de sa fille sa filière politique.

Des contextes similaires, à celles et ceux qui ont suivi en son temps la dynastie de la famille du célèbre feuilleton Dallas ! Thierry Le Luron la chantera au sujet de la Rose !

Nous, nous dirigerions surement alors vers un nouvel 2001.

Ce qui semblerait logique, simplement normal, avoir dans le cadre des législatives, une proportion plus importante et non un versement de quelques euros par voix d’électeurs, en procédant ainsi, nous assistons à une corruption grandissante des partis.

Aucun candidat n’a soulevé à ce jour, le nombre de députés, de sénateurs, de conseillers etc.

Les programmes sont chiffrés, l’orientation semble trouble, comme au moment de la rédaction de ces lignes nous ignorons qui est le réel coupable de l’assassinat de JFK. Le saurons-nous en 2017 ?

Remontant, disséquant le rapport « Warren », il est indéniable que rien ne démontre que Lee Oswald soit l’assassin seul et réel de JFK.

Il en est de même en ce qui concerne les attaques sur les USA le : 11 septembre 2001, il sera possible ou pas de connaitre les vérités ?

Nous en sommes à ce stade pour les élections non seulement en France, tel via les médias, les finances, les puissants, le pire est à venir, peu à peu, l’ensemble de l’Europe ; est touchée de la gangrène cérébrale, du vote qui se monnaye, on assiste aux dérives minimales telles :

L’achat de faux amours via Internet, de drogues, les exemples seraient aussi nombreux que les dégâts que la mondialisation a créés. Le constat pousse à masse de lâchetés et l’appât des gains.

L’essentiel incite dans un flambeau de dignité à ne pas avoir à faire le choix entre La Peste et le Choléra, pourtant certains accepteraient de se faire vacciner monnayant les postes à prendre au cœur des donjons.

Alain Souchon on aime ou pas, mais il est loin d’être le seul à dire avec des mots qui touchent le bon sens : Jamais le FN ne dirigera la France.

Il reste à l’époque des soldes, des braderies et compagnies à pratiquer. Pour être en vitrines, ils sont bien nombreux, disposés à modifier la Constitution qui sans jugement, uniquement par des faits avérés dans le cadre d’une VI eme république, permettrait l’application d’une Loi du Talion modernisée à tous les stades ; près de 3000 ans d’existences autant que la dite Loi.

Telle qu’elle s’appliquait ce serait revenir à la peine de mort, alors que : l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ne permet le recours à la force que lorsqu'elle est absolument nécessaire.

La grippe espagnole de 1918, tua plus de personnes que les deux conflits mondiaux réunis.

Chacun a droit à la parole, s’en savoir s’il sera atteint du virus extrémiste ou du droit citoyen ; éviter un proche conflit mondial où l’utilisation du nucléaire et des virus feront que les votes et les justices éteindront toutes formes de convictions sans êtres des leurres d’expressions.

