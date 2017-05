Vous avez dit violence ?

Salut....

ah voila un mot qui l’est bien...

la violence est la séparation opérée par la pensée humaine d’avec ce qui est réel..à l’origine c’était le sens du mot schizophrénie avec d’être récupéré par les psycho bla bla elle commence d’abord en chacun, c’est un combat entre ce pseudo moi et l’univers en fait..si si !! .....de combat il n’y a pas en fait....il n’y a que l’illusion de cela, L’Origine ne combat jamais...ceci et la fuite de soi même donc de la vie va faire que nous allons semer cette violence sur les autres..comme un exorcisme impossible, qui ne marche jamais..

qu’est ce que le réel.. ? si vous ne le savez pas par vous même et pour vous même alors vous ne savez pas non plus ce que vous êtes, enfin nous sommes car nous avons tous les mêmes fonctions avec des différences car cela est constitutif de tout ce qui est , identique et différents.....bon circulez y’ a rien à voir...Coluche..

De fil en aiguille, de cette cause ultime aux effets visibles en surface qui sont les seuls qui nous concernent en général si on est directement concernés souvent en plus, , il y a un très long cheminement en errance de la pensée humaine, pensée analytique dont le principe de base pour fonctionner est de se diviser elle même d’abord ...en créant une sorte de moi genre mon corps et le monde entier ...moi est celui qui se positionne en celui qui sait, l’univers étant la chose observée....

ceci est vital pour analyser , pour survivre physiquement....cela ne marche pour rien d’autre que les techniques et moyen de survie..

Or en l’absence de nos capacités aujourd’hui totalement endormies sauf exceptions , cette analyse de la pensée va aussi se faire sur les gens....sur la nature, sur la partie de nous qui n’est pas disons matérielle genre la souffrance par exemple, etc etc...et nous avons donc une sorte de « moi » centre de son monde qui sait ce que lui sait...il pense qu’il sait tout sur tout la plupart du temps , nous avons donc ce moi qui est divisé de tout le reste....ce qui utilisé là ou il ne faut pas...est violence car conflictuelle ,antagoniste etc..et le tout à l’insu de not plein gré..

là est la racine ULTIME de la violence....

le reste part de là toujours, tout le temps...

bon etc..là je fais vite fait superficiel comme d’habitude ..

potentiellement saisir cela en profondeur est pour tous...

n’analysez pas ce propos, cela ne vous parlera pas suffisamment..laissez le vivre......ce sont nos autres capacités qui pourrons le faire...