Zones de non droit ou de non France, attention danger !

Néron et sa cithare : ’ Bof.... qu’elle brûle la banlieue.... déjà que Rome ca me laisse froid ! ’

Oui ! Oui ! Oui ! Il faut se faire à cette mascarade de bons sentiments : Les politiques au chevet de la banlieue martyrisée, déshonorée ; les manifestants pleins d’une juste colère ( Ils sont pauvres, ignorants et la nature ne leur a pas fait de cadeau ( Ils devraient s’en prendre à leur mère, ils s’en prennent à la République romaine ) ).

Non ! non ! non ! Le fascisme ne passera pas. No Pasaran el fascismo ! Ca tombe bien il est déjà installé dans les quartiers via les réseaux de drogue et l’islamisme ! Viva la muerte !!

Bien, bien, bien ... où j’en étais ... ah oui .... cette comédie se reproduira : C’est la fête au village, on crame tout et on rentre à la maison.... jusqu’à la prochaine fois, car on s’ennuie. Le chômage , les allocs, l’oisiveté mère de tous les vices conduit à trouver chiant à la longue les tournantes, les raids sur les pavillons voisins, les tabassages gratuits. De temps en temps une bonne émeute et voilà que tout rentre dans l’ordre, en définitive.

« plusque infamiae id incendium habuit, quia praediis Tigellini Aemilianis proruperat videbaturque Nero condendae urbis novae et cognomento suo appellandae gloriam quaerere »

La vie est un éternel recommencement ! Une joie ! Mes frères recueillons nous ....