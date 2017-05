Enquête : quels problèmes et questions pour la philosophie et la science ?

Ce billet se veut participatif. Ce n’est pas un sondage ni une enquête d’opinion mais une invitation à réfléchir aux grandes questions de notre monde. Mais ne vous égarez pas dans le titre car la philosophie, du moins moderne, n’a pas pour vocation à résoudre des questions. Sinon elle devient idéologie et perd son essence.

Pour faire simple, la philosophie pose des questions, elle interroge les choses et le monde. Elle ouvre parfois des chemins. La science pose des problèmes, souvent formulés comme hypothèses, puis elle cherche des solutions en utilisant des outils expérimentaux et très souvent des instruments de calcul. En le disant autrement, la philosophie s’étonne et interroge son étonnement en façonnant un dispositif discursif et souvent conceptuel destiné à soulever une énigme puis à tenter de la résoudre. La philosophie a tenté de résoudre des énigmes, du moins à l’époque moderne. Et pour être complet, la théologie propose de vivre un mystère et si possible, de l’éclairer et le formuler.

Lorsque la philosophie passe de l’énigme au mystère, elle devient théologie.

Lorsque la philosophie laisse les énigmes pour s’intéresser aux problèmes, elle se fait science ou idéologie, ce qui est au fond la même chose.

Lorsque la science transforme les problèmes en énigme et qu’elle cherche à la résoudre, elle s’élève vers la philosophie.

Lorsque la science ne parvient pas à résoudre les énigmes, elle compte parfois sur la théologie mais cette voie est sans issue pour l’instant.

Kant illustre parfaitement la manière philosophique de poser des énigmes et notamment celle de la connaissance du sujet humain dans le monde. Comment l’expérience sensible est-elle possible, pourquoi les choses se calent-elles sur les concepts de l’entendement, comment sont produits ces concepts ? Le chemin de pensée ouvert par Heidegger repose sur une énigme fondamentale et disons, assez ésotérique pour le profane, celle de la différence ontologique entre l’être et l’étant. Einstein a lui aussi inventé des énigmes, de l’effet photoélectrique à la gravité. Il a apporté les réponses accessibles à son époque. Il a aussi lancé une autre énigme, à partir de la physique quantique et le fameux paradoxe EPR. Et que dire de Darwin qui laissa la solution créationniste pour examiner l’énigme expliquant pourquoi toutes ces espèces avec comme seule hypothèse la Nature.

Peut-être souhaitez-vous participer et vous mettre en marche vers les connaissances. Qu’attendez-vous de la science et de la philosophie ? Quelles questions, quels problèmes ? Votre avis m’intéresse, quel que soit le niveau de connaissance. Merci pour votre participation. Ce sera l’occasion d’un échange amical et j’espère instructif. Ainsi qu’utile en ces temps agités. Les sociétés sont confuses et pourtant, l’énigme de l’univers est sur le point de se dévoiler sous un jour nouveau.