Le graal de la révolution technologique est-il proche ?

Bien avant l’IA, et je ne nie pas qu’elle soit importante, il y a les données.

En l’occurrence, il s’agit de stocker à peu près tout sur la plupart des humains (ceux qui ont fait de études, ont de l’argent, ont du pouvoir, etc.), ce qui est l’essence même du business de Google, Face(de)book, Microsoft, etc. et de la NSA.

La disposition de ces données et les algorithmes qui vont avec, et qui font d’ailleurs appel à l’intelligence artificielle, a déjà changé, presque silencieusement, la face du monde. Bien entendu les intéressés s’en défendront vigoureusement.

Dans l’immédiat, je crois que le vrai problème est là.

J’ignore quelles sont les limites pratiques de l’IA. Par contre il y a une chose que je sais, en vieil informaticien : on ne pourra jamais automatiser le passage entre les pensées et arrières-pensées du cerveau humain et un logiciel quel qu’il soit. Or toute application informatique ou robotique provient à l’origine de plusieurs cerveaux humains... qui n’ont pas les mêmes pensées ni les mêmes arrière-pensées.

On risque d’avoir des surprises !