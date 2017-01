Refondation de la physique. Le Temps est pluriel autant qu’énigmatique

Notre époque arrive vers une fin. La science peut poursuivre ses développements techniques illimités et elle le fera sans qu’il soit nécessaire de décider car la technique progresse comme si elle était guidée par une ruse. Par contre, il existe un domaine déterminé par une décision. C’est celui de la philosophie de la Nature. Il s’agira de comprendre ce que sont des choses qu’on appelle matière, cosmos, vie, conscience. Cette compréhension ne peut se faire qu’en envisageant une orientation radicale visant à examiner la refondation de toute la science moderne en commençant par la physique puisque c’est cette discipline qui permet d’accéder aux réalités et principes universels. Toutes les sciences sont destinées à être refondées. C’est l’enjeu du 21ème siècle !

Les analyses précédentes ont interrogé la physique en explorant la scène du monde, l’inscription des événements sur cette scène, les résonances quantiques permettant de transmettre les informations, la disposition des choses. Mais sur cette scène, il se produit aussi des changements, des inventions, des créations de formes et d’information, des transformations, des évolutions biologiques puis psychiques et culturelles chez l’homme avec une autre catégorie de temps, celle de l’Histoire. L’homme sait depuis des millénaires que les choses changent dans le temps ou avec le temps. Plus généralement, la compréhension du temps s’accroît avec la connaissance des choses de la nature et des histoires humaines. Mais plus on connaît le temps, plus sa compréhension semble nous échapper. La science moderne n’a pas été en reste sur ce thème. Le 19ème siècle a été déterminant avec la découverte du temps irréversible à travers le second principe de la thermodynamique puis le temps de l’évolution avec Darwin. Ces deux avancées scientifiques ont engendré des secousses dans le champ des savoirs. On a découvert que les espèces n’ont pas été crées en un seul bloc mais sont le résultat de processus biologiques étalés sur des millions d’années. La vie est une longue évolution, depuis les cellules primitives, les premiers être unicellulaires, les arthropodes, les insectes, les vertébrés, les mammifères. Une progression et une complexification ont lieu avec le temps. Mais dans le monde physique, la flèche du temps traduit une irréversibilité. Ce qui signifie, en usant d’une image familière, que lorsqu’un vase se brise, les morceaux ne se recollent pas. La thermodynamique repose sur un temps irréversible, contrairement à la mécanique classique de Newton-Lagrange où le film peut être passé à l’endroit ou à l’envers si l’on suit les lois et principes de cette mécanique. Le second principe a suscité un malentendu. Un système fermé évolue vers un état interprété comme désordre. Mais la « matière vivante » se complexifie et évolue vers un « certain ordre ». Et si c’est le cas, c’est parce que les systèmes vivants sont ouverts. Ils captent l’énergie ont souvent déclaré les biologistes. En vérité, l’essence du vivant repose sur l’échange d’informations. Cette conception s’est dessinée pendant le 20ème siècle et s’imposera au 21ème siècle, notamment avec la découverte d’une physique de l’information axée sur la mécanique quantique mais aussi la nouvelle cosmologie avec le principe holographique et les nouvelles monades que j’ai esquissées il y a peu.

Je crois utile de revenir en arrière pour éclairer ce qui peut-être a échappé aux sciences modernes qui ont su calculer les événements et phénomènes impliquant la scène et les choses en ratant ce qui se situe derrière la scène et ses choses. Pour le dire explicitement, les choses ont une intériorité, une mémoire et un ordre constitué avec le temps. La matière se dispose sur la scène, elle s’ex-pose mais elle joue aussi et la vie apparaît. La matière se scénarise. Les acteurs matériels communiquent et finissent par jouer les partitions qu’ils inventent. Qui se trouve derrière cette symphonie ? Encore une question de temps et même une histoire de temps.