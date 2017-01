Stephen Hawking, un génie très atypique

« L’existence de Stephen Hawking, sans être représentative, montre qu’une forte dépendance et un handicap grave n’empêchent nullement de rendre sa vie précieuse et riche tant intellectuellement que humainement. Il est donc un exemple incroyable d’optimisme et d’espoir pour tous ceux qui sont confrontés, comme personnes atteintes ou comme proches aidants, par ce qui restera toujours comme un véritable cauchemar. »

assez nul car les aides et surtout le fric aides beaucoup. plus le coup de bol.

des tas de gens ont la maladie mais crêvent en travaillant.