TaaS : serait-il le catalyseur d’une nouvelle ère économique et écologique ?

La convergence de deux technologies émergentes serait-elle en devenir de modifier profondément le monde dans lequel nous pensions vivre notre vie entière ? On peut raisonnablement se poser la question suite à une étude approfondie de prospective à court terme sur les perspectives de développement de ce que nous pourrions appeler en bon français « le service de transport » ou « le transport comme service rendu ». De quoi s'agit-il ? En fait du mariage en cours de passsage à l'acte de l'arrivée de véhicules électriques accessibles en prix ,combinés à l'autopilote cybernétique embarqué. En deux mots, les véhicules électriques capables de se piloter avec ou sans passagers sur de longues distances et en toute sécurité (San Francisco à New York par ex) arrivent.

Une étude récemment publiée montre que sous réserve du cadre réglementaire autorisant leur circulation, les véhicules de flotte mis à disposition du public à la demande ponctuelle, bouleverseraient très rapidement le marché de la voiture individuelle en offrant tous les services de transport imaginables avec disponibilité permanente, à un coût annuel inférieur pour les utilisateurs (6000$/an de dépenses en moins par rapport à la possession d'un véhicule actuel).

Ces services en pratique conduiraient à une rapide disparition de la voiture à moteur à combustion interne possédé par les particuliers et entreprises.

Des conséquences en chaînes suivraient, à savoir un parc automobiles dix fois moins important, une dégringolade de l'utilisation et des prix du pétrole, une chute drastique de la pollution urbaine et bien sûr des bouchons, un immense espace de stockage de l'énergie électrique disponible pour stocker l'électricité générée par les sources renouvelables intermittentes et/ou aléatoires (soleil et vent surtout), une amélioration des balances commerciales de la plupart des pays développés, une chute très significative des émissions de CO2, etc...

C'est un schéma, on le devine, sensiblement différent de la location actuelle de véhicules automobiles. De nouvelles entreprises de transport vont donc apparaître, dotées d'une flotte de véhicules électriques qui seront appelés à la demande, iront au domicile du demandeur, assureront le service demandé et repartiront en fin de service pour répondre à un nouvel utilisateur. Ces véhicules devraient servir au minimum dix fois plus souvent qu'une automobile achetée moyenne et l'étude fait la prédiction forte que la plupart des possesseurs de véhicules pourraient d'ici 2030 (un temps très court), basculer vers cette nouvelle forme de transport (une évolution comparable à l'adoption du téléphone portable par ex.).

Des services annexes (courses livrées à domicile par ex) pourraient également faire partie des prestations offertes par ces flottes. On songe si le phénomène prend l'ampleur espérée par l'étude au lissage réseau des flux électriques des énergies renouvelables, la fonction de stabilisation du réseau (envoi d'électricité sur le réseau en cas de creux de production, accumulation dans les batteries en cas d'apport important).

Mais l'impact global est encore mal perceptible. Un pétrole bon marché accessible aux PVD ne peut que favoriser leur développement ainsi que la réduction des « guerres pour le pétrole » (si l'usage dégringole de 30% en 10 ans comme le prédit l'étude).

Nous verrons si l'évolution est aussi rapide que l'étude le prévoit, mais la technologie existe déjà et la réalité économique semble assuré. La vitesse d'adoption peut être moins rapide qu'ils le prévoient, mais crise économique aidant, la perspective de diminuer son budget transport de plusieurs milliers d'euros par an/personne devrait avoir un effet notable (pas seulement pour la fraction « écolo » qui attend que la technologie résolve tous les problèmes...).