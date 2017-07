AddictGroup la startup qui unifie la caisse enregistreuse et la gestion de façon innovante

Depuis maintenant 2 ans, Addictgroup travaille sans relâche pour offrir un logiciel de caisse enregistreuse dont les commerçants ne pourront plus se passer. Qui est cette jeune startup qui réinvente totalement la caisse enregistreuse tactile en l’unifiant a de nombreux outils de gestion ?

Qui est Addictgroup ?

Avant de lancer son entreprise, le fondateur Hugues Courcier passe par plusieurs startups dans la gestion financière ou les systèmes de paiement. Ses missions dans ces différentes entreprises lui permettent de porter un intérêt particulier pour les plateformes de gestion.

Lors d’une interview pour France Bleu Mayenne en mai 2017, Hugues Courcier expliquait son projet.

Durant toutes ses années passées dans les différentes startups il se rend compte que la monétisation de la Big Data générée par le commerce de proximité n’est pas exploité et que les commerces de proximités sont en concurrence avec la grande distribution, mais ne disposent pas des outils nécessaires pour rivaliser. En créant AddictGroup, il avait l’ambition d’apporter à ces commerçants une solution qui leur permettrait d’avoir accès à toutes leurs données au même endroit, comme dans la grande distribution. Il voulait également proposer un système de Big Data adapté au commerce de proximité.

Il explique également qu’il a saisi l’opportunité législative de la loi des finances 2016, qui impose aux commerçants d’être munis d’un logiciel de caisse enregistreuse sécurisé obligatoire à la norme NF525.

C’est ainsi qu’AddictGroup propose un logiciel de caisse enregistreuse sur tablette tactile, dénommé Addictill.

AddictGroup a su se faire remarquer dans le monde de la FinTech française, notamment grâce au Pôle de compétitivité FRANCE INNOVATION qui lui a desservi son label en 2016. Cette avancée lui permet de rentrer sur le marché international. La même année, lors de l’événement Startwest à Nantes, la startup a été retenue parmi les 30 candidatures sélectionnées sur 116 déposées, pour présenter son projet à des investisseurs.

L’innovation du logiciel de caisse :

L » innovation proposée par le fondateur est un logiciel de caisse enregistreuse destiné aux commerçants et adapté à tous les commerces de proximité. Ses multiples fonctionnalités permettent de gagner temps et argent.

Avec Addic’Till, la caisse enregistreuse est réinventée pour la rendre simple, intuitive et ergonomique.

L’équipe jeune et dynamique est toujours à l’écoute de ses clients afin d’améliorer au quotidien son service, mais aussi répondre à tout type de problème qu’un commerçant pourrait rencontrer.

Les fonctionnalités du logiciel AddicTill :

En plus de proposer les fonctionnalités d’une caisse enregistreuse basique, AddicTill pousse le bouchon plus loin en offrant des opportunités de personnalisation immense.



Quelques-unes de ces fonctionnalités :

Personnalisation de la taille des produits à l’écran, colorisation des notes à l’écran, personnalisation des tickets de caisse (logo, adresse…), gestion du fichier client, analyse des ventes, gestions des stocks et bien d’autres !

De plus, grâce à l’export de données sous forme de documents comptable, les commerçants gagnent non seulement du temps et de l’argent mais le comptable en sera également ravi.

AddictGroup se veut l’entreprise qui accompagne les commerces de proximité dans la digitalisation et dans leur développement. C’est ainsi que ce nouveau concept de caisse a été imaginé et créée.