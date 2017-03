Coaching sportif à domicile ou en extérieur sur Paris : la motivation qu’il vous faut !

Pour beaucoup de Parisiens et de Parisiennes, une vie professionnelle trépidante, souvent stressante, à combiner tant bien que mal avec sa vie familiale, ne laisse pas beaucoup de place pour s'occuper de soi, de son corps et de son bien-être. Or, c'est un fait bien établi qu'une activité physique régulière aide à prévenir nombre de maladies, mais aussi, tout simplement, à se sentir mieux sans sa peau, et, en particulier, à rester zen.

Différentes études scientifiques ont prouvé, ces dernières années, que le vieillissement biologique était plus lent chez des personnes à patrimoines génétiques équivalents selon qu’elles pratiquaient une activité physique soutenue ou pas. De même, il a été démontré que l’activité physique régulière multi-hebomadaire prévient les maladies comme le diabète, l’obésité, les maladies cardio-vasculaires, ou encore l’ostéoporose.

Tal Ben-Shahar, professeur renommé à l'université de Harvard, mentionne, dans son livre L’Apprentissage du bonheur, une étude qui a montré que, sur un échantillon de 156 dépressifs, un groupe traité à l’aide d’antidépresseurs a le même taux de guérison qu’un groupe non traité qui se contentera de pratiquer une demi-heure d’exercice physique trois fois par semaine. Mieux encore, dit-il, le groupe "antidépresseurs" connaît un taux de rechute de 36 %, tandis que les sportifs ne rechutent qu’à 9 %.

Ce n'est donc pas sans raison que les autorités médicales françaises recommandent de pratiquer 30 minutes d’activité physique d’intensité modérée au moins 5 jours par semaine.

La marche à pied est l'un des remèdes les plus simples contre les problèmes de santé liés à la sédentarité. Elle permet de garder la ligne, d’entretenir la souplesse des articulations et de renforcer les os tout en évitant les efforts violents. Elle est aussi un moyen de lutte contre le stress et la dépression. Et pratiquée régulièrement et à une allure rapide (de 7 à 9,5 km à l’heure en moyenne), elle présente des avantages indéniables pour la santé. Le corps travaille alors à 60-70% de sa puissance cardiaque et puise dans ses réserves pour trouver l’énergie nécessaire à l’effort. Marcher redessine la silhouette en douceur : les muscles fessiers, les cuisses, les muscles des bras et des épaules travaillent.

Si une telle activité semble à la portée de tous, il s'avère néanmoins, selon une étude récente, que seulement 12 % des Français font assez d'exercices physiques. C'est dire que nous peinons à nous activer si nous restons seuls et ne devons compter que sur notre seule volonté. Avoir recours à un coach sportif à Paris peut alors s'avérer être LA solution pour enfin se mettre en mouvement et prendre de bonnes habitudes !

Le grand avantage du coach à domicile, c'est qu'il vous concoctera un programme sur-mesure, parfaitement adapté à vos besoins et à vos envies. Il vous proposera une méthode efficace axée sur le suivi de votre progression, et bien sûr vous apportera la motivation qui vous fait défaut pour faire du sport régulièrement dans un club aux horaires restreints, souvent loin de chez vous, et bondé.

Le marché du coaching est d'ailleurs en plein essor actuellement. Face à une offre très concurrentielle, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver, et de bien choisir votre coach sportif à domicile. Voici quelques conseils.

D'abord, faites très attention aux sites du type annuaires ou de mise en relation directe qui prennent une commission pour communiquer les coordonnées ; dans ce cas de figure, les coachs sont rarement diplômés.

Ensuite, sachez que le tarif moyen est de 70-80€/h pour les agences avec des coachs diplômés, et de 30-40€ en direct sans assurance sur les compétences du coach, souvent non déclaré.

Enfin, assurez-vous que votre coach est diplômé d'État pour bénéficier d'une prestation haut de gamme.

